Giải mã giấc mơ thấy CÁ: Vận may hay điềm gở?

Tâm linh - Tử vi 07/11/2021 06:12

Hình ảnh cá xuất hiện rất nhiều trong giấc mộng chiêm bao thường ngày của mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ý nghĩa thực sự của giấc mộng này? Cùng đọc hết bài viết để khám phá điềm may, vận gở của giấc mơ thấy cá nhé!

Giải mã giấc mơ thấy cá nói chung

- Mơ thấy cá đang bơi lội: Trong giấc mơ, nếu bạn thấy cá đang bơi lội dưới nước, có nghĩa đây là điềm báo tốt, tài lộc sắp đến với bạn. Thêm nữa, công việc làm ăn đang khó khăn bỗng chốc thuận lợi. 

 

- Mơ thấy cá chết: Đây là dấu hiệu cho thấy công việc sự nghiệp của bạn đang gặp trục trặc, cuộc sống đang khó khăn đến mức bạn phải tính toán chi ly về phí sinh hoạt của mình. Giấc mơ này cũng ngụ ý nhắc nhở bạn cẩn thận và đề phòng họa tiểu nhân. Những kẻ xấu đang chờ đợi thời cơ để hãm hại bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

 

- Mơ thấy cá nhảy lên bờ, bạn nên cẩn thận trong công việc. Đây như lời cảnh báo cho sự khó khăn, thất bại. Nhưng trường hợp ngược lại, bạn thấy cá nhảy xuống nước, đó là tin cát lành. Bạn hãy đợi đi, vận may sắp đến rồi đó. 


- Mơ thấy đi câu cá: Điều này mang nghĩa rằng bạn có thể chế ngự được sự dụ dỗ, cám dỗ nào đó. Nếu thấy mình câu cá bên sông ám chỉ sắp tới sóng gió sẽ đến với bạn, làm rạn nứt mối quan hệ xã giao của bạn. Còn thấy mình câu cá trong một mặt nước trong vắt, đến nỗi bạn có thể nhìn thấy cá cắn câu. Điều này ý chỉ những điều bạn mong ước bấy lâu sắp trở thành hiện thực. Ngoài ra, nếu trong mơ thấy dùng lưới bắt cá, nhưng lưới lại trống rỗng, nghĩa là có sự cản trở; còn nếu lưới đầy cá, là biểu hiện của sự nghiệp thành công, công danh rộng mở; lưới cá bị rách, điều này tượng trưng cho sự thất bại. 

 

- Mơ thấy cá hóa rồng, nó không tốt đẹp như ý nghĩa hào nhoáng bên ngoài. Giấc mơ này báo hiệu khó khăn sắp tới bạn sẽ gặp phải, bạn có thể phải hao tốn tiền của, công việc làm ăn trở nên khó khăn hơn hoặc bị thua lỗ.

 

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Ảnh minh họa: Internet

 - Mơ thấy cá đẻ một bầy lại là điềm báo của tài lộc dồi dào. Nhất là những ai đang mang thai hoặc nhà có người mang thai là dự báo sẽ sinh con như ý muốn, sinh quý tử hợp mệnh cha mẹ, giúp cha mẹ làm ăn tấn tới.

- Mơ thấy cá trong giếng nước, điều này có ý nghĩa là bạn sắp thay đổi chức vụ, có thể thăng chức, cũng có thể bị giáng chức. Gọi là hung cát đan xen, nên chuẩn bị tinh thần để ứng phó.

 

- Mơ thấy mua cá: Nằm mơ thấy mua cá báo hiệu người nằm mơ sẽ được một khoản tiền của người thân hoặc được thừa kế đất đai do tổ tiên để lại.

 

- Mơ thấy xương cá: Giấc mơ này đề cập đến những hiểu biết cũ, suy nghĩ hay quan điểm đó đã được đưa ra ánh sáng. Bạn có được những ý tưởng và kiến thức từ những điều đó.

 

- Mơ thấy người khác tặng cá cho mình: Đây là giấc mộng báo hiệu người nằm mơ sẽ được mời tham dự hôn lễ.

Mơ thấy cá có các màu sắc khác nhau 

- Giải mã giấc mơ gặp cá màu trắng: Trong giấc mơ về động vật, mơ thấy cá màu trắng là điềm báo tài lộc sắp tới. Tuy nhiên giấc mơ này còn có ngụ ý khác là bạn đang mất dần niềm tin, sự lạc quan vốn có, bạn cần tự tin hơn vào bản thân bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

- Giải mã giấc mộng thấy cá màu đen: Nếu trong giấc mơ, bạn nhìn thấy cá trắng nhưng con cá này bỗng biến sắc chuyển sang màu đen thì bạn nên cẩn thận kẻo bị trộm, mất mát tiền của.

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Ảnh minh họa: Internet

- Chiêm bao thấy cá màu vàng: Giấc mơ này là điềm báo cho sự giàu có, thành công và sắp tới đây những điều thú vị sẽ đến với bạn.

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Ảnh minh họa: Internet

 

Mơ thấy các loại cá khác nhau

- Mơ thấy cá lóc: Trong mơ nhìn thấy cá lóc bơi lội trong nước, đây có vẻ là tin vui về tiền bạc. Bạn hãy chờ đi, bởi vì không lâu nữa bạn sẽ được thăng quan tiến chức. Khi mơ thấy bạn đang nấu cá lóc, thì đó là điềm báo ám chỉ gia đình bạn sẽ có chút rắc rối khi các thành viên trong gia đình mâu thuẫn với nhau.

- Nằm mộng thấy cá rô: Điềm báo này ngụ ý chỉ sắp đến bạn sẽ gặp thuận lợi trong tình cảm, hay gia đình bạn sẽ có điềm tốt từ phương xa.

- Mơ thấy con cá chép: Giấc mơ này sẽ mang đến điềm lành, sắp tới tài lộc, thịnh vượng sẽ đến với bạn. 

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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