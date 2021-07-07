Chuẩn 99%: Nhìn rốn 3 giây biết ngay số giàu ba đời hay phận nghèo khó thoát

Theo nhân tướng học, chỉ cần nhìn vào tướng rốn thì bạn có thể đoán được số phận của mình sung sướng hay khổ cực, nghèo khó hay sang giàu.

Theo nhân tướng học, rốn là bộ phận tụ tài lộc của một người. Nếu đúng quý tướng thì chủ nhân sẽ tiền vô như nước, một đời sung túc. Còn nếu là nét tướng không tốt thì nên cẩn thận chi tiêu, tính toán tiền bạc. Rốn là bộ phận tụ tài lộc của một người - Ảnh minh họa: Internet Rốn hẹp Theo tiêu chuẩn thẩm mỹ của nhiều người thì rốn càng hẹp càng đẹp. Nhưng theo nhân tướng học thì đây không phải là nét tướng tốt. Người có rốn hẹp thường gặp trở ngại trong tiền bạc, sự nghiệp khó đi lên, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Tệ hơn, nếu rốn vừa hẹp lại lồi thì chủ nhân có cuộc sống vật chất khá khó khăn.

Rốn rộng Người có nét tướng này được xem là có quý tướng. Họ thường có quý nhân giúp đỡ, đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Không chỉ vậy, người này còn có tài kiếm tiền, qua 30 cuộc sống đủ đầy, muốn gì sẽ có đó. Phụ nữ có rốn rộng còn là người giúp chồng thành công, nuôi con thành tài. Có được người vợ thế này trong nhà thì trong ấm ngoài êm, phúc tài song hành.

Rốn rộng và sâu Người có nét tướng này thông minh, sắc sảo, có tài giao tiếp. Nếu kinh doanh thì họ làm đâu thắng đó, thong thả mà đếm tiền. Đàn ông lấy người phụ nữ này thì nằm không cũng có tái lộc, từ bàn tay trắng có thể làm nên đại nghiệp. Rốn giọt nước Nếu đúng quý tướng thì chủ nhân sẽ tiền vô như nước, một đời sung túc - Ảnh minh họa: Internet Đây là nét quý tướng của người phụ nữ thu hút, có vận đào hoa cực vượng. Dù bao nhiêu tuổi, thậm chí là đã có gia đình thì họ vẫn khiến đàn ông say mê. Phụ nữ có rốn giọt nước thường có khí chất nổi bật, đi đến đâu cũng không thoát vận đào hoa. Người phụ nữ này thường lấy được tấm chồng tài giỏi, giàu có, được chồng yêu chiều hết mực. Rốn nghiêng Rốn nghiêng là nét tướng không tốt. Phụ nữ có nét tướng này thường sống ích kỉ, dễ sinh lòng mưu mô, hãm hại người khác. Dù có sống trong sang giàu nhưng kiểu phụ nữ này cũng dễ gặp nghiệp báo. Họ nên tu thân nhiều hơn, để lại phúc đức cho con cháu sau này. Có nốt ruồi ở rốn Theo nhân tướng học, đây là nét tướng hiếm có, là quý tướng - Ảnh minh họa: Internet Theo nhân tướng học, đây là nét tướng hiếm có, là quý tướng. Người có nét tướng này tự mình kiếm bộn tiền, tình duyên cũng đỏ thắm. Hậu vận gia đạo yên vui, cuộc sống đủ đầy sung túc. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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