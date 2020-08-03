Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần bị Thần Tài thất sủng, tuổi Mùi lên hương đổi đời

Theo tử vi mới nhất, Tý có cơ hội kiếm tiền nhưng không có thời gian tiêu tiền. Công việc của bạn có khá nhiều áp lực, mệt mỏi suốt một ngày. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều chuyện buồn. Người độc thân không tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu không mấy vui vui vì xảy ra nhiều cãi vã.

Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, tránh những họa không đáng có.

Dần có nhiều chuyện buồn trong ngày, bị Thần Tài thất sủng nên vận tiền tài giảm sút. Bạn vướng phải nhiều họa thị phi, bị người khác nói xấu khiến bản thân buồn phiền không yên. Trong ngày, bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng thẳng thắn khiến người khác không dám đến gần. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn ổn định, có người hiểu bạn nhiều hơn.

Sửu có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Được Thần Tài ưu ái nên tha hồ tiêu tiền trong ngày. Bạn muốn gì được đó, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng mình nhiều hơn để đón nhận những mối quan hệ mới. Có vậy bạn mới tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thăng tiến. Những người kinh doanh tìm được hợp đồng lớn khiến đồng nghiệp hờn đỏ mắt, cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện tài năng của mình mà không còn sợ ai hãm hại.

Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của tuổi Thìn tiền bạc thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet

Thìn tiền bạc thiếu thốn, phải vay mượn khắp nơi. Công việc làm ăn của bạn gặp nhiều chuyện rắc rối, thử thách khiến bạn không thể chống đỡ được. Bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói trong ngày, làm gì cũng nên suy xét đừng để người khác lợi dụng, lừa gạt.

Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của tuổi Tỵ

Tài lộc của Tỵ gặp nhiều rắc rối, tổn thất vì tin tưởng cho người khác vay mượn. Mối quan hệ của bạn cũng gặp nhiều chuyện buồn, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên. Những người làm công ăn lương bị giảm lương thưởng, đời sống vật chất đi xuống trầm trọng.

Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của tuổi Ngọ

Chuyện tình cảm của Ngọ gặp nhiều chuyện buồn, không tìm được người hiểu mình. Những chuyện bạn làm trong ngày đều không mang lại kết quả tốt đẹp. Vì vậy điều này ảnh hưởng khá nhiều đến vận trình, sức khỏe của bạn khiến tâm trạng buồn phiền không vui.

Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của tuổi Mùi tiền bạc ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Mùi có nhiều biến chuyển tích cực, tiền bạc ở mức ổn định. Bạn có thể trả hết những khoản nợ nần trước đây mà không còn vướng bận chuyện buồn. Trong ngày, bạn sẽ có nhiều tin vui, công việc thuận lợi, tình duyên viên mãn.

Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, vận tiền tài của Thân gặp nhiều chuyện vui. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, tăng lương thưởng, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Bạn được quý nhân nâng đỡ, tha hồ nhận lộc lớn trời ban, không còn sợ tiểu nhân hãm hại.

Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của tuổi Dậu

Dậu nên tránh những cuộc trò chuyện ngồi lê đôi mách. Vì đây là điều khiến bạn gặp nhiều chuyện rắc rối từ trên trời rơi xuống. Lời khuyên cho Dậu, hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều thử thách trước mắt, đừng lơ là công việc mà bị cấp trên khiển trách, ảnh hưởng đến vận trình.

Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của tuổi Tuất tập trung công việc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nên tập trung hơn vào công việc, đừng để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến vận trình. Vì trong ngày cấp trên có ánh nhìn không mấy thiện cảm với bạn. Hãy hết sức thận trọng lời ăn tiếng nói trong thời điểm này để vận trình ngày một suôn sẻ hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 4/8/2020 của tuổi Hợi

Hợi đón lộc khủng trời ban, tha hồ tiêu không lo nghĩ. Bạn có thể mua sắm, tiêu tiền thoải mái trong thời điểm này mà không cần lo lắng bất cứ điều gì. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều chuyện vui, mối quan hệ ngày một tốt đẹp, hiểu nhau hơn.

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