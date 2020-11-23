Tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của 12 con giáp: Sửu, Dần đạp trúng hũ vàng, Thân tiền tài tiêu tán, Dậu, Tuất thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 23/11/2020 06:30

Dưới đây là thông tin chi tiết về tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của 12 con giáp, chính xác hơn cả đi xem bói.

Chỉ cần xem tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của 12 con giáp bản mệnh sẽ đoán biết chi tiết chính xác về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên, sự may mắn hay xui xẻo để biết cách phòng tránh. 

tu vi thu Ba ngay 24 11 2020 cua 12 con giap 1
 Nếu không giữ mình, đề cao cảnh giác con giáp xui xẻo này sẽ mất cả chì lẫn chài, ôm nợ vào người - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của tuổi Tý

Tử vi ngày mới chỉ rõ, thứ Ba ngày 24/11/2020 là ngày tương xung nên Tý khó tránh họa thị phi, bị tiểu nhân vì ganh ghét mà hãm hại hết lần này đến lần khác. Nếu không giữ mình, đề cao cảnh giác con giáp xui xẻo này sẽ mất cả chì lẫn chài, ôm nợ vào người.

Tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của tuổi Sửu

Nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Sửu sẽ có ngày mới với tài lộc vây quanh, công danh sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, con giáp may mắn này còn có cơ may thăng chức, được cấp trên đề bạt lên vị trí mới.

Tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của tuổi Dần

Thông minh, bản lĩnh, không sợ khổ cực nên Dần sẽ có những bước đi vững vàng trong sự nghiệp, càng dấn thân càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Buổi sáng quý nhân nâng đỡ, buổi trưa đạp trúng hũ vàng, tối về đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời cho Dần. 

tu vi thu Ba ngay 24 11 2020 cua 12 con giap 2
Nếu có người vay mượn tiền bạc trong ngày hôm nay Mão không nên cho mượn kẻo bị lừa gạt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của tuổi Mão 

Mão đừng quá tham công tiếc việc mà bào món sức khỏe của mình. Hãy cân chỉnh thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý để tránh quá tải công việc, đưa ra những quyết định sai lầm. Nếu có người vay mượn tiền bạc trong ngày hôm nay Mão không nên cho mượn kẻo bị lừa gạt.

Tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của tuổi Thìn

Tài lộc hanh thông, phú quý thịnh vượng nên Thìn sẽ có ngày mới đỏ chót như son, đại cát đại lợi. Nhân thời cơ này, Thìn hãy mạnh dạn thử sức ở lĩnh vực mới bởi chỉ cần bắt tay vào thực hiện bạn ắt bội thu tài lộc, tiền chất như núi.

Tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của tuổi Tỵ

Vận đào hoa đeo bám nên người tuổi Tỵ sẽ có ngày mới với vận may nở rộ, công việc làm ăn khởi sắc. Nằm duỗi mà ăn, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao chính là vận số trời đã an bài. 

tu vi thu Ba ngay 24 11 2020 cua 12 con giap 3
Ngọ không nên đôi co, lời qua tiếng lại khi xảy ra va chạm kẻo dẫn đến tai ương - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của tuổi Ngọ

Bị họa Huyết Quang đeo bám trong tử vi mới nhất, thứ Ba ngày 24/11 nên Ngọ cần cẩn thận khi đi lại. Đừng phóng nhanh vượt ẩu, càng không nên đôi co, lời qua tiếng lại khi xảy ra va chạm kẻo dẫn đến tai ương, đổ máu là điều khó tránh.

Tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của tuổi Mùi

Nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, khéo léo nhưng do bị tiểu nhân gài bẫy nên Mùi sẽ nói lời không nên nói, làm điều không nên làm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu không muốn đánh mất những gì đang có, bảo vệ tài lộc bạn phải giữ mình khỏi thị phi.

Tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của tuổi Thân

Thân cần kiểm soát cảm xúc của bản thân, đừng để sự nóng vội, hấp tấp khiến bạn phải trả giá đắt bằng món tiền khá lớn. Nếu nhận thấy sự mạo hiểm, bất an bạn cần cân nhắc cẩn trọng kẻo trúng kế của kẻ gian, tiền tài tiêu tán. 

tu vi thu Ba ngay 24 11 2020 cua 12 con giap 4
Chỉ cần bước vào 0h ngày 24/11 con giáp may mắn này sẽ an nhàn hưởng phúc, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của tuổi Dậu

Dậu là con giáp chăm chỉ, thật thà và chịu thương chịu khó. Thế nên, dù sinh ra trong cơ hàn Dậu vẫn có gan làm giàu, tự gầy dựng cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Chỉ cần bước vào 0h ngày 24/11 con giáp may mắn này sẽ an nhàn hưởng phúc, đời sang trang mới.

Tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của tuổi Tuất

Tài vận rực sáng nên Tuất sẽ có thu nhập tăng đột biến, tài khoản cứ nhảy số liên tục. Càng có gan làm giàu, mạnh dạn đầu tư ở lĩnh vực mới Tuất càng lắm của nhiều tiền, thăng tiến ầm ầm khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Ba ngày 24/11/2020 của tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế nên Hợi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, đi đến đâu cũng được quý mến, nâng đỡ. Tử vi ngày mới chỉ rõ, thứ Ba này Hợi sẽ nằm duỗi mà ăn, cứ thế mà phất.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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