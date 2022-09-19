Tử vi thứ ba ngày 20/9/2022 của 12 con giáp: Tý – Sửu được Cát Tinh hỗ trợ vận trình công việc hiệu quả, Dần – Dậu có vận đào hoa vượng

Tinh thần làm việc của con giáp này trong ngày lên cao. Bản mệnh giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt theo kiểu làm nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc, không màng tới hậu quả.

Chính Quan mang tới cho người tuổi Tý một ngày làm việc hiệu quả nhờ vận trình ổn định. Ngày này chỉ cần bạn tập trung làm đúng chuyên môn thì sẽ không gặp vấn đề nào lo ngại. Kể cả kẻ xấu có nhìn ngó thế nào cũng không phải lo lắng hay gặp biến cố gì quá lớn.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều điều bất ổn khiến tuổi Tý phải lưu ý. Thời gian này khá nhạy cảm với những cặp đôi, vì vậy hãy cẩn thận trong lời nói để không làm tổn thương lẫn nhau.

Tuổi Sửu

Cát tinh hỗ trợ cho hầu hết các kế hoạch của tuổi Sửu trong ngày thứ 3 này diễn ra trôi chảy. Dù làm gì con giáp này cũng thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bạn cảm thấy thấy phiền lòng cả.

Bạn đang có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần con giáp này nắm bắt kịp thời là phát lộc. Tuy nhiên, phải cân nhắc thật kỹ trước khi đổ tiền vào đầu tư. Đừng tùy tiện làm theo người khác, cũng đừng dễ dàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng.

Đường tình duyên của tuổi Sửu trong ngày thứ 3 này khá vượng sắc, đôi bên dần dành cho nhau tình cảm nồng nàn, ngày thành đôi về chung một nhà không còn xa. Có thể con giáp này cảm thấy bất ngờ khi mọi chuyện diễn tiến quá nhanh. Nhưng đứng trước sức hút của tình yêu, bản mệnh chẳng thể nào cưỡng lại được.

Tuổi Dần

Tuổi Dần được Thiên Ấn che chở nên có cơ hội thăng tiến bất ngờ. Con giáp này được cấp trên tín nhiệm, giao cho những trọng trách có tầm ảnh hưởng lớn, tạo cơ hội để phát triển khả năng bản thân cũng như khẳng định vị trí tại nơi làm việc.

Bản mệnh được đánh giá cao nhờ bản tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó lại hòa đồng với mọi người. Hãy tận dụng thế mạnh này để phát huy khả năng, tích lũy thêm kiến thức, đừng mãi đứng yên một chỗ vì rất uổng phí đó.

Báo hiệu nhân duyên tốt đẹp, bạn nên tranh thủ cơ hội này để chủ động tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Đào hoa vượng sẽ giúp con giáp này gặp gỡ, trò chuyện với nhiều đối tượng khác phái, nhưng nếu bạn cứ ở im một chỗ chờ đợi thì không biết khi nào mới có được tình yêu.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cảm thấy buồn bực, khó chịu trong người. Thời gian qua bản mệnh đã nỗ lực rất nhiều, hi sinh cả công sức và thời gian riêng tư để làm việc nhưng lại không được ghi nhận xứng đáng. Bạn thất vọng vô cùng và có tâm lý chán nản muốn bỏ cuộc.

Có thể là do có kẻ tiểu nhân chơi xấu mà bạn không hề nhận ra. Hãy thử rà soát lại các mối quan hệ của mình, xem có cạnh tranh không lành mạnh hay không. Dù thế nào hãy cố gắng bình tĩnh và đừng để chuyện này quá ảnh hưởng đến mình.

Chuyện tình cảm của tuổi Mão khá hài hòa thân thiết nhờ có ngũ hành tương sinh an ủi phần nào cho bạn trong hôm nay. Bản mệnh nhận được nhiều tình yêu thương cùng sự quan tâm chăm sóc của những người thân thiết. Người ấy càng ngày càng thấu hiểu và biết được bạn cần điều gì trong đoạn tình cảm này.

Tuổi Thìn

Hôm nay Tam Hợp trợ mệnh, người tuổi Thìn may mắn có đường công danh đang rất thuận lợi, đạt được những bước tiến đáng kể. Bản mệnh không quản ngại khó khăn, tập trung cho công việc để nhanh chóng hoàn thành những hạng mục được giao, đồng thời đề xuất triển khai hạng mục mới.

Thực Thần bảo đảm, kế hoạch tài chính của bạn đang khá suôn sẻ, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này tuổi Thìn nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mình đã tìm hiểu để sớm cải thiện thu nhập.

Mối quan hệ tình cảm hiện tại có chút thăng trầm và sóng gió. Nhân hai ngày cuối tuần, bạn và người ấy nên có khoảng thời gian ngồi lại với nhau làm rõ quan điểm để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ cần làm việc một cách chăm chỉ và tích cực hơn nữa. Đừng trông chờ ai có thể giúp đỡ bạn một cách không công, mỗi người có nhiệm vụ riêng của mình, bạn không thể cứ mãi phụ thuộc vào người khác.

Ngoài ra, mối quan hệ xã giao trong ngày cũng không được tốt cho lắm. Ngày này bạn tốt nhất không nên tham gia vào chuyện của người khác vì đó là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Do ngũ hành tương khắc tác động nên đường tình duyên của tuổi Tỵ không được thuận cho lắm. Nhất là người độc thân, bạn nên tìm hiểu kỹ người mà bạn đang có ý định cùng chung bước đi tới cuối cuộc đời, đừng để cảm xúc đánh lừa lý trí mà bỏ qua những tín hiệu bất thường.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể gặp phải những rắc rối không đâu do cách cư xử thiếu tinh tế của mình. Bạn nhiệt tình với công việc nhưng đôi khi tính cách thẳng thắn quá mức cần thiết lại không có lợi trong mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Kiếp Tài còn khiến con giáp này để xảy ra sai sót trong chuyện tiền bạc do tính chủ quan của mình. Làm gì cũng cần phải tính toán trước sau, đề phòng bất trắc, chớ thấy tiền bạc dư dôi mà chi tiêu hoang phí, vung tay quá trán. Hãy để cho mình một khoản tiết kiệm đề phòng khi gặp chuyện không như ý.

Chuyện tình cảm ngày hôm nay của con giáp này cũng nhiều sóng gió. Gia đình bất đồng lục đục, kém an yên. Các thành viên không tìm được tiếng nói chung, bản mệnh nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc của mình, càng khiến cho mọi chuyện thêm rối ren.

Tuổi Mùi

Hôm nay tuổi Mùi chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Hại Thái Tuế nên có thể sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối do tiểu nhân cố tình gây chuyện, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh để không bị kéo theo những chuyện không đâu, tốn thời gian và công sức.

Ngày này, bạn khó nhận được sự hỗ trợ từ người khác, mọi việc đều phải tự mình nỗ lực nên cần cố gắng hơn rất nhiều. Ngoài ra cũng phải chú ý cách hành xử lịch sự, chừng mực để giữ các mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, cấp trên. Nếu không làm được, bản mệnh sẽ rất dễ bị cô lập và bị tiểu nhân gây khó dễ.

Trong phương diện tình cảm, nửa kia không hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại của bạn mà luôn đòi hỏi con giáp này phải dành toàn bộ thời gian cho mình. Cả hai rất dễ nảy sinh tranh cãi. Khoảng cách giữa hai người càng lớn thì tình cảm càng lạnh nhạt, dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ 3 chen vào.

Tuổi Thân

Tam Hợp quý nhân che chở, người tuổi Thân đón vận trình tài lộc hanh thông, rộng mở, nhiều cơ hội làm ăn hoặc nhận thêm được công việc bên ngoài, mang tới thu nhập tốt hơn. Nhìn chung thời gian này bản mệnh sẽ khá là bận rộn nhưng thu được thành quả xứng đáng, tích lũy thêm cho tương lai.

Trên phương diện sự nghiệp, con giáp này cũng nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cấp trên nên làm việc hiệu quả hơn, có định hướng rõ ràng chỉ cần tiến tới. Biểu hiện xuất sắc của bạn đang giúp bạn tạo dựng uy tín trong tập thể, rất có lợi cho đường tiến thân sau này.

Tình hình sức khỏe của bản mệnh không gặp phải vấn đề gì đáng ngại nên đừng quá lo lắng, tuy nhiên do nền tảng thể lực còn kém nên hãy năng tập thể dục đều đặn. Nếu có thể người tuổi Thân nên tham gia một bộ môn thể thao hoặc chạy bộ, đi bộ hàng ngày cũng giúp ích rất nhiều cho cơ thể.

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu chịu tác động khá lớn từ cục diện Tương Phá nên có nhiều việc không như muốn đã xảy ra trong hôm nay khiến bạn phiền não. Không chỉ có các mối quan hệ thiếu hòa hợp mà vận trình sa sút nên bạn dễ bị thua thiệt, làm việc không suôn sẻ, kết quả không đạt được như dự định ban đầu.

Có thể vận may chưa mỉm cười với bạn ở thời điểm này nhưng mệnh chủ cũng nên nhìn lại thái độ của bản thân. Khi gặp chuyện không ưng ý, bạn rất dễ thể hiện thái độ bi quan nên mọi chuyện càng căng thẳng hơn, hãy cố gắng giữ bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực thì mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng.

Con giáp này nếu còn độc thân có thể được người khác phái theo đuổi, nhưng nếu đã có đôi có cặp sẽ dễ vướng phải những rắc rối không đáng có, gây phiền phức cho cuộc sống của mình. Bạn nên hành động đúng mực và khéo léo để tránh dây dưa về tình cảm.

Tuổi Tuất

Thực Thần độ mệnh sẽ giúp đường tài lộc của tuổi Tuất nhanh chóng khởi vượng. Tiền bạc trong ngày không thiếu và đến từ nhiều nguồn. Tuy cuộc sống đang dư dả nhưng không có nghĩa là bạn được phép ngồi không hưởng lợi. Bạn cần năng động, làm việc chăm chỉ hơn, tận dụng tốt cơ hội để thu nhập ngày càng tăng tiến, tương lai đủ đầy.

Thời gian này, con đường sự nghiệp của bạn cũng đang trong giai đoạn ổn định, không có nhiều tiến triển. Con giáp này làm việc đều đều cũng không có người nâng đỡ nên chỉ duy trì ở trạng thái ổn định, chưa có bước đột phá.

Đối với chuyện tình cảm, có lẽ tuổi Tuất đang thể hiện sự nhiệt tình quá mức khiến người ấy cảm thấy bạn có phần vồ vập, thái quá và chưa đủ chín chắn. Lời khuyên cho bản mệnh là nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, có chừng mực để đối phương thoải mái hơn và từ từ tiếp nhận bạn nhé.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi gặp phải hung thần Thiên Quan nên các mối quan hệ với đồng nghiệp không mấy hài hòa. Điềm báo cạnh tranh khá rõ, con giáp này liên tiếp bị gây khó dễ hoặc bị chơi xấu sau lưng.

Ngày này nếu bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình, càng nóng nảy thì càng dễ nói năng thiếu suy nghĩ, cư xử không đúng mực, càng dễ bị mang tiếng xấu tự gây bất lợi cho bản thân, dù lỗi ban đầu không thuộc về mình.

Bạn nên cẩn thận sức khỏe về đường hô hấp. Ngoài ra, hãy cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu vì chúng không thể giúp ích gì cho công việc của bạn mà còn khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!