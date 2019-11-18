Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của 12 con giáp: tuổi Mão nhân duyên cực vượng, tuổi Ngọ có tin vui

Ngày mới, người tuổi Tý gặp vận may tiền bạc. Đây có thể là một thu nhập bất ngờ vào cuối ngày.

Xem tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu cẩn thận với các quyết định về tiền bạc trong ngày mới. Càng là khoản tiền lớn, bạn càng phải suy nghĩ kỹ càng.

Với người đã có gia đình, bạn nên dành thời gian cho người thân nhiều hơn.

Tuổi Sửu độc thân có cơ hội tình duyên nếu ra ngoài nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới, tuổi Dần có điềm hao hụt tiền bạc. Đây có thể là tai nạn hỏng hóc đồ đạc trong nhà.

Công việc suôn sẻ, bạn không phải bận tâm quá nhiều.

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của tuổi Mão

Nhân duyên của tuổi Mão trong ngày mới cực vượng. Người kinh doanh có thể gặp đối tác tiềm năng. Người đi làm có quý nhân trợ giúp. Người độc thân gặp được người ưng ý.

Dù vậy, tài lộc lại giảm sút, nhưng chỉ là tạm thời.

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tuổi Thìn khẳng định được vị thế trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp nể trọng.

Tuy nhiên, tình cảm của các cặp đôi có rạn nứt, cần giải quyết kịp thời.

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có một ngày mới tốt lành. Công việc suôn sẻ, tài lộc dồi dào, tình duyên cũng viên mãn.

Dù vậy, tuổi Tỵ nên chú ý giữ gìn cơ thể, cẩn thận các bệnh về đường hô hấp.

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tin vui từ phương xa. Đây có thể là tin vui về gia đạo hay tiền bạc.

Công việc có chút khó khăn vào đầu ngày nhưng sẽ suôn sẻ vào cuối ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi nên cân nhắc lời khuyên của người có kinh nghiệm trong công việc. Tránh rủi ro là điều nên làm lúc này.

Về tài lộc, giữa ngày sẽ có tin vui nhưng đừng tiêu xài quá tay.

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân đánh bại tiểu nhân trong ngày hôm này. Cũng nhờ vậy, bạn càng khẳng định được khả năng của bản thân trong công việc.

Cuối ngày, tuổi Thân nên dành thời gian nhiều hơn cho người ấy.

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu khá mỏi mệt thời gian gần đây. Bạn nên giữ gìn sức khỏe và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý.

Tài lộc hao hụt, hãy cân nhắc trong chi tiêu.

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày mới khá may mắn. Dù vậy, tuổi Tuất nên tránh những cuộc trò chuyện phiếm, để không vô tình vướng vào thị phi.

Tài lộc ổn định, tuổi Tuất thoải mái trong chi tiêu.

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Ba ngày 19/11/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi có thể gặp chuyện bất hòa trong gia đình hoặc tình yêu. Bạn nên tìm hiểu nguyên nhân để có cách giải quyết thích hợp.

Công việc ổn định, tài lộc trung bình. Bạn có thể dành thời gian cuối ngày để thư giãn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.