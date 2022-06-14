Tử vi thứ ba ngày 14/6/2022 của 12 con giáp: Sửu được quý nhân định hướng tương lai, Thìn có vận trình tình cảm khởi sắc, Dậu có buổi hẹn hò lãng mạn

Khi bản mệnh chứng minh được năng lực của mình, cấp trên sẽ xem xét tới việc tăng lương bổng.

Người tuổi Tý dễ dàng giải quyết được các rắc rối phát sinh bất ngờ. Thậm chí, bản mệnh có thể đạt được nhiều bước tiến rực rỡ nếu có thể nắm bắt mọi cơ hội.

Trải qua khá nhiều thăng trầm trong quá trình chung sống, các cặp đôi mới dần tìm được tiếng nói đồng điệu. Người độc thân không khó để tìm được người đồng hành khi nhân duyên đã gọi tên.

Tuổi Sửu

Quý nhân soi đường dẫn lối giúp người tuổi Sửu định hướng được tương lai của mình. Con giáp này nên dành thêm thời gian để bồi dưỡng thêm tri thức, kinh nghiệm nhằm phục vụ tốt cho những kế hoạch sắp tới.

Nguồn thu nhập được củng cố ổn định giúp bản mệnh không còn bị các áp lực tài chính làm phiền.

Chuyện tình yêu đôi lứa đón nhận nhiều tin cát lành hơn. Người độc thân có thể tìm được ý trung nhân trong ngày khí vượng này.

Tuổi Dần

Bản tính cố chấp và bảo thủ kéo người tuổi Dần mãi ở trong khuôn mẫu chật hẹp. Nếu không sớm thay đổi những điều này, bản mệnh sẽ phải hối hận vì liên tục vụt bỏ nhiều cơ hội tốt.

Việc chi tiêu phung phí có thể đẩy con giáp này vào cảnh thiếu túng, vay mượn bất cứ lúc nào.

Các cặp đôi sẽ trải qua khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn. Đi qua nhiều sóng gió thì bản mệnh và nửa kia lại càng thêm thấu hiểu và trân trọng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão để cho các cảm xúc tiêu cực chi phối đến tâm trạng làm việc của mình. Hãy mau chóng chấn chỉnh lại cảm xúc để quay trở lại với công việc.

Dự báo sẽ có hiểu lầm, mâu thuẫn xuất hiện khiến cho tình cảm không còn trọn vẹn như ban đầu. Người trong cuộc lúc này cần cố gắng giữ bình tĩnh để không nói lời làm tổn thương đối phương.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nhất quyết không để lý trí và cảm xúc bất cân, luôn giữ cho tâm trí bình tĩnh để xử lý mọi rắc rối ập tới bất ngờ. Thành công sẽ không xa nếu như bản mệnh kiên trì và nỗ lực nhiều hơn. Con giáp này sẽ đón nhận khá nhiều tin vui liên quan tới phương diện tài chính.

Vận trình tình cảm khởi sắc, giúp người độc thân dễ dàng tìm được một nửa yêu thương sau nhiều nỗ lực.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh sẽ có được doanh thu vượt trội trong ngày hôm nay. Nếu đang có ý định mở rộng quy mô làm ăn thì bản mệnh cũng nên bắt tay thực hiện trong giai đoạn này. Các khoản thu ngoài luồng cùng lúc đổ về túi khiến con giáp này còn không ngờ tới.

Những mâu thuẫn không những không được giải quyết triệt để mà càng trở nên rối rắm hơn, không khí gia đình căng thẳng tạo nên cảm giác mệt mỏi cho đôi bên.

Tuổi Ngọ

Thành quả thu được có vẻ như chưa tương xứng lắm so với công sức mà người tuổi Ngọ đã bỏ ra.

Bản mệnh cần phải đảm bảo cho việc chi tiêu tốt hơn nếu không muốn rơi vào tình trạng túng thiếu.

Con giáp này hướng cất giữ tâm sự trong lòng, nhưng sau đó lại tỏ ý trách móc vì đối phương vô tâm.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi luôn tự tin với năng lực và bản lĩnh của mình. Dường như không điều gì có thể làm khó được bản mệnh.

Nguồn thu nhập ổn định giúp người tuổi Mùi có thể đảm bảo cho mình cuộc sống thoải mái, sung túc.

Con giáp này này gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt mà cả hai liên tục đả kích, làm tổn thương nhau.

Tuổi Thân

Hôm nay, người tuổi Thân cần thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình để tránh các rắc rối không đáng có.

Cũng may nhờ vào khả năng tiết kiệm hợp lý mà con giáp này có thể đề phòng những tình huống chật vật, túng thiếu.

Áp lực trong công việc nhanh chóng được xua đi nhờ vào nguồn động lực chính là chuyện tình cảm lứa đôi. Nhân duyên khởi sắc mang tới cho người độc thân mối nhân duyên tốt lành.

Tuổi Dậu

Hôm nay hứa hẹn một buổi hẹn hò lãng mạn hoặc mang lại cơ hội đưa mối quan hệ lên một mức độ sâu sắc hơn. Bạn bè mới và người yêu đều có thể mang lại cảm giác hạnh phúc thực sự. Bạn mong muốn đến được một nơi yên bình và ổn định.

Tuổi Tuất

Đây là một ngày tuyệt vời để phục vụ cộng đồng. Nếu người yêu của bạn kiệt sức vì một ngày bận rộn hoặc những sự kiện căng thẳng, hãy giúp người ấy nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Ngay cả những cử chỉ nhỏ cũng giúp xua tan mệt mỏi.

Tuổi Hợi

Bạn sẽ tỏa sáng trong hầu hết các tình huống xã hội. Đây là một ngày thích hợp để thể hiện tài tổ chức sự kiện của bạn. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người rộng lượng, mạnh mẽ hay những người có cùng sở thích với bạn. Hãy chắc chắn rằng sự hào phóng của bạn dành đúng người. Hãy thực tế về việc cho tiền.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!