Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần thị phi cản trở, tuổi Thân hao tốn tiền bạc

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Tý đạt nhiều thành tựu trong công việc. Bạn có nhiều cơ hội khẳng định bản thân, khiến mọi người nể phục.

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của 12 con giáp cho biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên của bạn trong ngày.

Ngày mới, tuổi Sửu nên thận trọng với các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Đừng tiêu xài quá hoang phí, cần tích giữ tiền cẩn thận hơn.

Dù vậy, chuyện tình cảm không mấy khả quan. Mâu thuẫn ngày một nhiều, bạn nên tìm cách hóa giải để vun đắp tình cảm.

Bù lại, chuyện tình cảm khá tốt. Người có gia đình viên mãn bên bạn đời.

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên cẩn trọng khi đưa ra bất kì quyết định gì lớn trong ngày mới. Vì điềm thị phi luôn đeo bám, cản trở bạn.

Trong công việc, bạn cũng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ trước khi nói gì.

Bù lại, tài lộc trong ngày của bạn được quý nhân giúp đỡ nhiều.

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình sự nghiệp của tuổi Mão có nhiều may mắn. Bạn nên tận dụng vận may trong ngày để tìm kiếm cơ hội.

Tài lộc có thể không dồi dào, nhưng đủ để bạn tiêu xài, không thiếu thốn.

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của tuổi Thìn

Ngày mới, tài lộc của tuổi Thìn có nhiều điều bất ngờ. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ, hoặc trúng một trò chơi may mắn.

Trong công việc, bạn nên tập trung hơn, tránh lơ là, gây lỗi.

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ có một ngày khá hài lòng. Công việc suôn sẻ, tài lộc ổn định, tình cảm cũng thăng hoa.

Cuối ngày, bạn hãy dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới, tuổi Ngọ nên cẩn thận trong công việc. Dù là những việc nhỏ cũng đừng chủ quan, vì rất có thể ảnh hưởng đến những việc lớn.

Về tình duyên, bạn nên dành thời gian cho gia đình hay người ấy nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có một ngày mới vừa vui lại vừa buồn.

Niềm vui sẽ đến từ công việc, khi bạn đạt được mục tiêu bao lâu nay theo đuổi. Và nỗi buồn sẽ đến từ chuyện tình cảm, bạn và đối phương có thể có tranh cãi nhỏ.

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nên quản lý chi tiêu chặt chẽ trong ngày mới, vì rất có thể bạn sẽ hao tổn một khoản tiền lớn.

Về sự nghiệp, bạn dần lấy lại phong độ, gây ấn tượng với cấp trên.

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu có nhiều tin vui trong tài lộc. Thu nhập chính hay phụ đều tăng.

Dù vậy, tuổi Dậu nên cẩn thận thị phi hay tiểu nhân hãm hại.

Về tình cảm, nếu có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này cùng nhau, cả hai sẽ gắn bó hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất trong ngày mới có nhiều khó khăn. Bạn nên quyết đoán hơn trong các quyết định về tiền bạc.

Chuyện tình cảm khá tốt. Người độc thân vui với tình mới, người có đôi viên mãn trong tình yêu.

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Ba ngày 10/9/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Dù ngày mới có những điềm xui rủi xảy ra với tuổi Hợi nhưng đừng quá lo lắng, quý nhân luôn bên bạn. Hãy suy nghĩ tích cực để đối mặt và vượt qua.

Về tài lộc, dù không tăng nhưng cũng không khiến bạn phải chật vật thiếu thốn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.