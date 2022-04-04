Tử vi thứ Ba 5/4/2022 của 12 con giáp: Thân - Hợi thuận lợi hơn trong công việc, may mắn kết hợp hỷ sự, Mão - Tuất công tư không phân minh, RẮC RỐI liên tục bủa vây

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, con giáp tuổi Tý có thể thực hiện kế hoạch liên quan đến hợp tác vì lúc này bạn tìm được người đáng tin cậy để cùng nhau thực hiện những dự án lớn, có mục tiêu cao cả. Đây cũng là lúc gia tăng kết nối với người thân trong gia đình.

Quyết tâm cộng với những kế hoạch dài hơi, có tính toán cụ thể chính là sức mạnh lớn nhất của bạn ngày hôm nay. Thông qua đó, bạn có thể hoàn thành bất cứ mục tiêu nào.

Thực Thần khuyến khích con giáp tuổi Sửu giúp đỡ những người xung quanh mình trong hôm nay. Đừng quên rằng sự giúp đỡ là một con đường hai chiều: khi bạn giúp đỡ người khác, tức là bạn cũng giúp đỡ chính mình, và ngược lại, họ cũng sẽ giúp đỡ bạn bằng mọi khả năng có thể. Thế nên ngày hôm nay, hãy nhiệt tình để tìm thành công cho cả hai phía.

Về mặt sức khỏe, hôm nay bản mệnh nên chăm sóc sức khỏe của mình kỹ càng hơn, không được chủ quan dù là một biểu hiện nhỏ không tốt của cơ thể. Bạn nên đi khám sớm để có phác đồ điều trị phù hợp cho bản thân.

Tuổi Dần

Sức mạnh nội lực của tuổi Dần chính là sức mạnh lớn nhất của bạn ngày hôm nay khi có Chính Ấn ghé thăm. Thông qua đó, bạn có thể lần lượt thực hiện được từng mục tiêu một mà bản thân đã ấp ủ từ lâu.

Hôm nay bạn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe của mình nếu không tương lai sẽ có nhiều bệnh tật. Lối sống thụ động, ngồi lì một chỗ rồi cặm cụi với máy tính ngày này qua ngày khác chỉ khiến cơ thể bạn trì trệ và mắc nhiều căn bệnh về xương khớp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Khi có Thiên Ấn giúp sức, tuổi Mão cần phải dành thời gian để đào sâu, tìm kiếm các ý tưởng mới ngày hôm nay. Những thứ hiển nhiên chưa chắc đã mang lại cho bạn kết quả tốt, vì thế hãy thay đổi phương cách nhé.

Ngũ hành xung khắc có phần nào đó ảnh hưởng tới cuộc sống của con giáp tuổi Mão, mọi chuyện rắc rối cứ kéo đến đầy bất ngờ khiến bạn chẳng kịp trở tay. Những điều bạn dự liệu đều không xảy ra đúng như kế hoạch, khiến bạn bị bối rối và khó có thể ứng phó kịp thời.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đã dày công thực hiện một kế hoạch nhưng lúc này bị đổ bể, bạn rất muốn nổi giận nhưng nếu bình tĩnh lại sẽ thấy rằng chính bản thân mình cũng đã chủ quan và tác động gây ảnh hưởng tới sự cố lần này chứ không phải chỉ do người khác. Thế nhưng hãy cố gắng giữ chứ tín.

Thương Quan là bài toán để thử độ bền và năng lực của con giáp tuổi Thìn trong ngày hôm nay. Nếu biết suy nghĩ tích cực thì việc này lại cho bạn thêm sức mạnh, để bạn luôn chắc chắn, kiên định với hướng đi của mình.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp trong ngày hôm nay, đừng ngại ngần tham gia một cuộc hẹn khi người ấy ngỏ lời bạn nhé. Những cặp đôi cũng dễ có tin vui bầu bí trong ngày này nữa đấy.

Một số kế hoạch tiền bạc của con giáp tuổi này đang đi đúng hướng. Bên cạnh đó, bạn nên chú ý hơn tới việc dành dụm tiền bạc, tiết kiệm là một việc làm rất hữu ích, giúp bạn không phải bối rối kể cả khi có bất trắc xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong chuyện gia đình, người tuổi Ngọ và người thân của mình dễ xảy ra chuyện căng thẳng trong ngày hôm nay. Thế nhưng đừng quá xem nặng chuyện này bạn nhé, đôi lúc vẫn không tránh được những thời điểm khắc khẩu, tranh cãi, nhưng trên hết là sau đó hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

Tỷ Kiên nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ nhớ rằng những người tưởng như ngọt ngào nhưng lại nanh độc, tìm cách âm thầm hại bạn suốt thời gian qua mà bạn vô tư không để ý tới.

Tuổi Mùi

Hôm nay khi tuổi Mùi tự tin và chủ quan nhất thì rắc rối xảy ra, bản mệnh nên xem xét lại tình hình thay vì đổ lỗi cho bất cứ ai. Nếu hiểu ra vấn đề bạn sẽ biết rằng bản thân thực sự đã bỏ qua mọi chuyện một cách quá dễ dàng, mù quáng tin theo lời người khác mà không hề cân nhắc gì đến bản thân mình.

Sức khỏe của con giáp này hôm nay không được khả quan. Có vẻ như quá sa đà vào những bữa tiệc khiến bạn bỏ bê chuyện ăn uống, điều này sẽ rất có hại cho dạ dày đấy.

Tuổi Thân

Chính Tài mang tới tài lộc từ một người xa lạ để con giáp tuổi Thân phải cân nhắc khá kỹ nhưng may mắn là bạn sẽ có được quyết định khôn ngoan. Không những thế, một số kế hoạch kinh doanh của bạn khi đề xuất đã có người ủng hộ và muốn hùn tiền đầu tư cho bạn.

Hôm nay con giáp tuổi Thân nhìn ra những vấn đề mà bản thân đang đối mặt và tìm ra cách để xử lý chúng. Thậm chí ai có vấn đề liên quan tới sức khỏe cũng may mắn tìm được bác sĩ có chuyên môn, có tay nghề giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Lúc này là thời điểm có Tam Hợp là lúc tuổi Dậu nên mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của người ấy, khi cảm được sự chân thành của đối phương bạn sẽ dần rung động ngay thôi. Lúc này có thể nói là vợ chồng đồng lòng, đôi lứa lúc nào cũng yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau.

Người tuổi Dậu có thể nhận được khoản tiền từ nghề tay trái trong ngày Thiên Tài ghé thăm, hoặc có nhiều người có thêm động lực để gia tăng thu nhập cho mình trong thời gian này. Hoặc đơn giản là chỉ nhờ một lời khuyên của ai đó bạn đã tiết kiệm cho mình một khoản tiền lớn.

Tuổi Tuất

Hôm nay con giáp tuổi Tuất vướng vào rắc rối do ai đó công – tư không minh bạch, họ lộng quyền và gây hại cho bạn. Trong một số tình huống cụ thể bạn cần thích nghi và tìm cách để thoát khỏi những vướng mắc hiện tại, ngồi than thân trách phận cũng không ích gì đâu.

Thương Quan dự báo về một ngày khó khăn đến với con giáp tuổi Tuất, vì thế bạn đừng làm bản thân khổ sở thêm vì những suy nghĩ tiêu cực, có phần bế tắc của mình nhé. Hãy cố gắng cho đầu óc nghỉ ngơi bạn mới đủ sáng suốt nghĩ ra giải pháp cho chuyện này.

Tuổi Hợi

Chính Quan hỗ trợ để con giáp tuổi Hợi thuận lợi hơn trong công việc. Sự may mắn kết hợp với tham vọng sẽ giúp cho bạn có những bước tiến dài ngày hôm nay. Vậy thì bạn đừng nên bỏ lỡ cơ hội này để lập ra cho mình những mục tiêu lớn và nỗ lực để hoàn thành chúng nhé.

Vận trình tình cảm của người tuổi Hợi không được tốt vì xa mặt cách lòng, trong khi những cặp đôi ở gần thì đôi bên dễ nảy sinh bất đồng, cãi vã. Tranh cãi với người mình yêu, có thể bạn thắng, nhưng tình cảm thì đã nhạt phai.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.