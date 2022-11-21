Tử vi thứ Ba (22/11): 3 con giáp được Thầy Tử Vi dự đoán là 99% sẽ TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi vận phát tài, sắm nhà đẹp xe sang

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Nhờ có cát tinh soi chiếu mà tuổi Mão có thể an tâm hoàn thành mọi kế hoạch còn đang dang dở. Bản mệnh đừng sợ bước đi và vấp ngã, vì xung quanh con giáp này luôn luôn có những người sẵn lòng đứng đó chỉ để vực bạn dậy.

Vận trình tài lộc dồi dào. Cơ hội kiếm tiền nhiều lên trông thấy, chỉ cần tuổi Mẹo tập trung và nhạy bén nắm bắt cơ hội thì nguồn tài chính sẽ được nâng cao đáng kể.

Vận trình tình cảm gặp may mắn. Những người mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương tránh việc lo nghĩ quá nhiều mà bỏ lỡ người bên cạnh. Chỉ cần bản mệnh hết lòng với tình yêu hiện tại bằng tất cả sự chân thành, hạnh phúc sẽ là câu trả lời xứng đáng.

Cẩn trọng: Suy nghĩ tiêu cực và hay lo xa chỉ khiến bản mệnh cảm thấy mỏi mệt.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Số may mắn: 9, 2, 5, 8

Tuổi Ngọ

Thực Thần tương trợ, đường tài lộc của tuổi Ngọ tăng tiến nhanh như vũ bão. Người làm kinh doanh buôn bản phát đạt, lợi nhuận cũng nhờ thế mà tăng lên gấp bội. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của bạn. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội để cải thiện thu nhập của mình nhờ sự nghiệp có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Tuy tài lộc là sự nghiệp khá hanh thông là vậy, nhưng chuyện tình cảm của tuổi này vẫn chưa viên mãn. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Cả hai đều cần học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Số may mắn: 6, 7, 1

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần hôm nay sẽ gặp điềm tốt với công việc có mô hình bảo thủ, lặp đi lặp lại một quy trình và không cần đến sự sáng tạo. Nhưng với những đối tượng còn lại sẽ kém may mắn hơn, vì thế bạn không nên quá đột phá, táo bạo trong hôm nay.

Người tuổi Dần tâm niệm năng nhặt chặt bị, làm tốt công việc của mình, lại là người trọng chữ tín trong tiền bạc nên vận khí thần tài luôn ổn định. Bạn là người có quan niệm về tiền bạc rất rõ ràng.

May nhất ngày hôm nay 22/11 gọi tên 3 con giáp này, đạp trúng hố vàng, tiền nhiều ú ụ. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của người tuổi Dần hôm nay đối mặt với trở ngại, khúc mắc. Người độc thân hết lần này đến lần khác bị từ chối tình cảm hoặc tình yêu chia đôi ngả. Người đã có đôi liên tiếp xảy ra những chuyện không hay như cãi vã, xung đột. Điều đó khiến con giáp này có suy nghĩ ngoài luồng, muốn tìm đến người thứ ba để chia sẻ.

Bố cục ngũ hành ngày nảy sinh Mộc khắc Thổ. Người tuổi Dần nên thực thiện thói quen ăn uống hợp lý như ăn chậm nhai kỹ, ăn ít chất béo. Hạn chế cà phê – rượu bia, bỏ thuốc lá để cải thiện sức khỏe trong hôm nay.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Số may mắn: 9, 2, 5, 8

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm