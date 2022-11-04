Tử vi thứ 7 cuối tuần (5/11/2022): 3 con giáp vừa giàu vừa may, đổi vận rực rỡ, tiền bạc như nước, phúc lộc ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 06:15

Trong ngày thứ 7 (5/11/2022), những con giáp này được dự báo sẽ có bứt phá trong sự nghiệp.

Tuổi Tý

Bước sang thứ 7 cuối tuần này, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương. Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện mà hãy chọn con đường ổn định. Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Tử vi thứ 7 cuối tuần (5/11/2022): 3 con giáp vừa giàu vừa may, đổi vận rực rỡ, tiền bạc như nước, phúc lộc ngập nhà - Ảnh 1
Bước sang thứ 7 cuối tuần này, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử. Do đó, những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Họ thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Sang thứ 7 cuối tuần ngày 5/11/2022, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc. Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Tử vi thứ 7 cuối tuần (5/11/2022): 3 con giáp vừa giàu vừa may, đổi vận rực rỡ, tiền bạc như nước, phúc lộc ngập nhà - Ảnh 2
Sang thứ 7 cuối tuần ngày 5/11/2022, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang thứ 7 (5/11/2022), con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

Tử vi thứ 7 cuối tuần (5/11/2022): 3 con giáp vừa giàu vừa may, đổi vận rực rỡ, tiền bạc như nước, phúc lộc ngập nhà - Ảnh 3
Bước sang thứ 7 (5/11/2022), con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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