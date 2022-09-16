Tử vi thứ 7 (17/9): Phật độ Trời thương, 3 con giáp vượng vận quý nhân, vận trình thuận lợi, tài lộc hanh thông, phủ may mắn tài lộc khắp người, gặt hái được vô vàn thành công cũng như may mắn

Tuổi Ngọ có tính tình dễ gần, tốt bục, dám nghĩ dám làm. Con giáp này có cả IQ lẫn EQ cao nên làm gì cũng dễ thành công, có thành tựu đáng nể. Trong các muối quan hệ xã hội, tuổi Ngọ cũng luôn được mọi người yêu quý, trân trọng.

Thứ 7 tuần này, tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Theo tử vi, tuổi Dậu là những người sinh ra đã có hỷ tinh nhập mệnh, tả có phúc tinh, hữu có tài tinh, cuộc đời khá êm đềm, suôn sẻ. Trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ dễ gặp may mắn, được quý nhân trợ lực. Dù vậy, họ cũng có năng lực không hề tầm thường với sự nhạy bén hiếm ai có.

Thứ 7 tuần này, Dậu có cơ hội được gặp Quý nhân phù trợ, may mắn tài lộc về tay giúp cuộc đời của họ được sang trang mới. Thêm nữa nếu chịu khó học hỏi, không ngừng đổi mới tư duy, con giáp này nhất định có thể làm nên nhiều thành công trong sự nghiệp, tài lộc cũng theo đó mà ùn ùn kéo tới nhà.

Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con Rắn luôn mang đến cho mọi người một loại năng lượng, nhiệt tình, ghen tị và chiếm hữu. Được Thần Tài phù hộ, thứ 7 này tài lộc rủng rỉnh, dễ làm nên chuyện, trúng thưởng lớn, số tiền tiết kiệm được gấp đôi, sự nghiệp cũng có bước phát triển tốt. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, vận may về tài lộc cũng rất tốt, đầu tư đúng cách thì có thể kiếm lời đều đặn!

Cuối cùng, tôi cầu chúc cho bạn những lời chúc tốt đẹp nhất trong cuộc sống, những sự kiện hạnh phúc, bạn có thể đạt được những gì bạn muốn, không lo lắng, giàu có và tốt lành!

(Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).