Tử vi thứ 5 ngày 24/3/2022 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tiền vô ĐỀU ĐỀU, tuổi Ngọ trắc trở trong công việc vì QUÁ BẢO THỦ, tuổi Thân chú ý CÔNG VIỆC

Tử vi thứ 4 ngày 24/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Tý diễn ra dễ dàng. Các kế hoạch hay dự án đầu tư mà con giáp này đang nắm giữ nhìn chung đều lý tưởng. Những biểu hiện tài tình trong công việc giúp bản mệnh nhận được sự tín nhiệm và nhiều trọng trách mới từ cấp trên.

Dự báo bên cạnh thu nhập ổn định thì lương thưởng còn tăng nhanh, mang lại cho bản mệnh cuộc sống dư dả.

Chuyện tình cảm sa sút, vợ hồng hay cãi vả vì những hiểu lầm không đáng, cuối cùng lại tự gây tổn thương lẫn nhau. Bạn nên đặt mình vào vị trí của người khác để có sự lắng nghe và thấu hiểu.

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn. Công việc diễn ra trôi chảy với những tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng của con giáp này. Tuy nhiên, bản mệnh nên tập trung phát triển cho các kế hoạch hiện tại thay vì cứ ‘đứng núi này trông núi nọ’.

Vận trình tình cảm có phần lạnh nhạt. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Sửu với nửa kia có sự xa cách, rạn nứt rõ rệt. Bản tính tự kiêu, xu hướng áp đặt suy nghĩ của mình lên nửa kia dễ tạo ra nhiều bất hoà trong tình yêu này.

Vận trình tài lộc không tệ. Thu nhập có dấu hiệu tăng, mặc dù không nhanh nhưng lại ổn định.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần gặp khá nhiều rắc rối trong công việc trong ngày thứ 5 này.

Người tuổi Dần gặp khá nhiều rắc rối trong công việc trong ngày thứ 5 này. Bản mệnh khó kiềm chế được cảm xúc của mình, dễ nổi nóng và gây gổ với bất cứ ai làm không đúng ý mình. Bạn cầu toàn và muốn mọi chuyện được hoàn hảo, điều đó dễ dàng gây ra những khúc mắc khi làm việc nhóm.

Rất may là đường tài lộc trong ngày khá sáng, những chú Hổ đón không ít tin vui tiền bạc, khi được Thực Thần nâng đỡ. Người làm ăn kinh doanh dễ có được cơ hội kiếm tiền dễ dàng, chỉ cần bạn nhanh nhạy nắm bắt thời cơ mà thôi.

Vận trình tình cảm hôm nay không lý tưởng. Vợ chồng cãi vã, tranh luận về vấn đề nhà cửa, con cái… Có thể thời gian gần đây bạn đã quá bận rộn và không đủ quan tâm tới người ấy chăng? Hãy tìm ra lý do và xử lý nhanh lên nhé.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, vận trình công việc diễn ra trôi chảy giúp người tuổi Mão dễ dàng thực hiện các dự định riêng của mình. Khối lượng công việc tăng nhanh nhưng không gây áp lực cho bản mệnh vì tinh thần của họ lúc nào cũng được đẩy lên cao.

Phương diện tài lộc tăng tiến, cơ hội kiếm tiền được con giáp này nắm bắt khéo léo dù có nhiều cản trở trông thấy. Bạn cũng cần cẩn trọng sự nóng vội, xốc nổi bởi sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng.

Mâu thuẫn, cãi và là chuyện thường thấy trong bất cứ mối quan hệ nào. Chỉ cần cả hai cố gắng giữ bình tĩnh, sự thẳng thắn và kiên nhẫn lắng nghe đối phương thì chuyện gì cũng có thể dung hoà.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối phức tạp.

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối phức tạp. Tuổi Thìn đang phải đối diện với nhiều thách thức khi đánh mất đi sự tập trung và nghiêm túc trong quá trình làm việc. Nếu không sớm điều chỉnh thái độ này thì e rằng sẽ còn nhiều phiền phức tìm tới nữa.

Vận trình tình cảm hài hoà. Tình yêu lứa đôi đủ đầy những cung bậc cảm xúc không thể thiếu của tình yêu. Tuổi Thìn độc thân cũng có cơ hội tỏ bày tình cảm với người mình yêu quý.

Vận trình tài lộc vô cùng dồi dào. Sự tăng trưởng đáng kể trong mức thu nhập giúp con giáp này có thể an tâm cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người coi trọng nghĩa khí, nói lời giữ lấy lời nên có được uy tín từ những gì bạn đã nói và làm được. Việc hợp tác kinh doanh nhờ vậy ngày càng thêm phần suôn sẻ.

Tuy nhiên, trong đầu tư, hợp tác làm ăn, bạn vẫn cần phải thận trọng và tiến hành từng bước, có kế hoạch cụ thể. Đừng thấy cái lợi trước mắt mà đầu tư ồ ạt, có lúc trắng tay vì chưa tìm hiểu kĩ. Tiền bạc vào túi rồi nhưng ra thì cũng rất dễ, cần khôn ngoan trong cách sử dụng nó để xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi dường như lạc lối, chưa tìm được cách giải quyết cho những khúc mắc hiện tại. Người độc thân vẫn tình trạng lẻ bóng. Dù được bạn bè, gia đình mai mối không phải ít nhưng dường như nhân duyên chưa tới, tuy nhiên bạn hãy cứ lạc quan lên, chỉ vì lúc này chưa đúng thời điểm mà thôi.

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Người tuổi Ngọ luôn tự tin với năng lực làm việc khoa học, quyết đoán và linh hoạt của mình. Cấp trên cũng đã sớm ghi nhận các biểu hiện đó và sẵn sàng cất nhắc bạn lên những vị trí cao hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý tính cách kiêu ngạo, bạo thủ có thể gây nhiều cản trở trong công việc.

Người tuổi Ngọ luôn tự tin với năng lực làm việc khoa học, quyết đoán và linh hoạt của mình.

Quý nhân soi đường chỉ lối giúp con giáp này nhìn ra được các cơ hội kiếm tiền tiềm năng mà không nhiều người thấy được.

Đây là khoảng thời gian thích hợp để các cặp đôi hẹn hò lãng mạn. Tình cảm có dấu hiệu phai nhạt đang rất cần được hâm nóng kịp thời, nếu không sẽ rất dễ rạn nứt.

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. May mắn có quý nhân giúp sức mà công việc làm ăn của con giáp này luôn được thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, sự tự tin quá mức dễ khiến bản mệnh chủ quan bỏ qua ý kiến của người khác rồi phạm sai lầm lúc nào không hay.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Tuổi Mùi độc thân được mai mối cho những cơ hội hẹn hò lý tưởng vào lúc bản mệnh còn chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để những người này quên đi những vết thương lòng trong quá khứ.

Vận trình tài lộc có bước nhảy vọt đáng kể. Thực Thần chiếu mệnh cùng lúc mang tới cho con giáp này không ít cơ hội kiếm tiền tiềm năng.

Tuổi Thân

Được Thiên Ấn tương trợ, công việc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay thêm phần suôn sẻ.

Dường như những khó khăn trước đó nay dễ dàng được hóa giải, mọi sự đơn giản như chưa từng có, bản mệnh khéo léo tháo gỡ từng nút thắt, may mắn thoát được những bế tắc trước đó.

Bản mệnh hãy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên trì phấn đấu cho những gì mình mong muốn. Chứng minh được năng lực của mình, chắc chắn bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội phát triển hơn nữa.

Hôm nay những chú Khỉ nên để tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Sinh hoạt không điều độ, vì công việc mà bỏ bê ăn uống khiến sức khỏe của bạn có dấu hiệu sa sút, đừng để đến khi đổ bệnh mới biết trân quý cơ thể mình bạn nhé.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, dù khối lượng công việc có hơi quá sức thì người tuổi Dậu cũng gặt hái được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Cả người làm kinh doanh lẫn làm công ăn lương cũng có được những bước tiến đáng kể.

Con giáp này có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ điều gì.

Nếu bạn có cảm tình với ai thì hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm với họ vì cơ hội thành đôi sẽ là rất lớn. Số còn lại dễ dàng gây ấn tượng với những người khác giới nhờ sự tinh tế, lối ứng xử khôn khéo của mình.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn. Con giáp này có sự hứng khởi, thoải mái trong quá trình làm việc. Bản mệnh còn được đánh giá cao bởi những ý tưởng sáng tạo, mới lạ trong các kế hoạch hiện tại. Con đường thăng quan tiến chức với người tuổi này hứa hẹn sẽ vô cùng rộng mở.

Vận trình công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn.

Vận trình tình cảm thuận hoà. Các mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó dần được xoá bỏ, tình cảm vợ chồng lại khăng khít như xưa. Tuổi Tuất độc thân chưa thật sự sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ mới.

Vận trình tài lộc đi xuống. Thu nhập ổn định, song các khoản phát sinh ngoài dự tính lại tăng nhanh đáng kể.

Tuổi Hợi

Vận trình ngày thứ 5 này của người tuổi Hợi gặp không ít sóng gió. Bao nhiêu chuyện cùng đổ xuống đầu khiến cho con giáp này trở tay không kịp. Càng những lúc như vậy bạn càng cần phải bình tĩnh suy xét vấn đề trước khi đưa ra kết luận. Trong các mối quan hệ xã giao bạn cần cư xử khéo léo của mình thì mới có thể duy trì ở mức độ hài hòa, tránh họa thị phi.

May mắn là có Tỷ Kiên đứng sau trợ lực nên dù có vướng vào hàng loạt rắc rối thì cuối cùng bản mệnh vẫn nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết nhờ khả năng bình tĩnh phân tích vấn đề, từ đó đưa ra phương pháp tháo gỡ phù hợp với từng vấn đề, vẫn được mọi người nể trọng.

Được đào hoa trợ lực, tình cảm lứa đôi càng thêm thắm thiết không rời. Những mâu thuẫn trước đó được giải quyết, bản mệnh và người ấy càng ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, không còn khoảng cách giữa cả hai nữa.

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