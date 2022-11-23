Tử vi thứ 5 ngày 24/11/2022, Thiên Tài chỉ lối, Chính thần hộ mệnh, 5 con giáp sau làm gì cũng thuận lợi, được quý nhân giúp đỡ trong mọi sự

Tam Hợp giúp vận trình tình cảm được cải thiện. Nếu cả hai đã có một nền tảng vững chắc, bạn có thể bắt đầu trò chuyện nghiêm túc và thảo luận về những dự định trong cuộc sống. Nếu gặp một người đang bế tắc trong vấn đề của họ bạn chỉ nên lắng nghe thôi, không nên đưa ra lời khuyên. Thực ra, bạn không thể hiểu rõ ngọn ngành mọi việc để khuyên ai đó.

Thực thần giúp cho tuổi Tý phấn chấn hơn trong cuộc sống. Lúc này bản mệnh có thể tạm thời gác lại những công việc bộn bề và làm những gì bạn thích. Hôm nay đặc biệt tốt cho việc sáng tạo, hãy cho phép bản thân được mơ mộng một chút bạn nhé.

Theo tử vi hàng ngày, hôm nay Tam Hợp mang đến tín hiệu tích cực cho người độc thân vì bạn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ những đối tượng thú vị và quyến rũ. Thiên ấn ghé thăm cho thấy thời gian này, người tuổi Sửu được truyền nguồn cảm hứng sáng tạo để bứt phá trong công việc. Những vấn đề tại nơi làm việc sẽ được bạn giải quyết khéo léo, nhanh gọn và được cấp trên đánh giá rất cao. Ngoài ra, bạn nên chú ý đến các tương tác, đừng quá cả tin hay bị tác động bởi những người xung quanh. Chậm lại giúp bạn tỉnh táo và bình tĩnh hơn trong mọi tình huống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem Tử vi, Dần Tị Tương Hại nhắc nhở để con giáp tuổi Dần nhận ra rằng có vẻ như bạn đang mải mê chăm sóc người khác mà quên đi chính mình. Vì thế, đây là thời điểm bạn nên lắng nghe và chữa lành bản thân.

Chính tài giúp sức để tài chính của con giáp tuổi Dần tăng tiến. Có vẻ bạn đang nhận được nhiều phước lành và tín hiệu tốt từ vũ trụ, vì vậy hãy mở lòng và đón nhận chúng.

Về khía cạnh tình cảm đã có dấu hiệu khởi sắc hơn trước đối với người độc thân. Các cặp đôi sẽ có thêm cơ hội để trò chuyện và giải toả những hiểu lầm trong quá khứ và bộc bạch cảm xúc chân thật hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính ấn dự báo hôm nay người tuổi Thìn có thể sẽ được bổ nhiệm một vị trí mới hoặc tăng lương. Khi “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, bạn có vẻ đang có nhiều điều kiện thuận lợi để theo đuổi sự nghiệp và mục tiêu của bản thân.

Về khía cạnh tài chính, hôm nay bạn nhận được nhiều thông tin về tiền bạc hoặc các thông tin liên quan đến hợp tác, đầu tư. Bạn không vội đánh giá ngay vì những thông tin hay ho đó cũng có thể là cơ hội mà cũng có thể là cái bẫy, do đó bạn vẫn cần cân nhắc thêm nhé.

Những dấu hiệu liên quan tới sức khỏe tuy nhỏ nhưng không nên chủ quan. Tốt hơn hết bạn nên dành thời gian để đi thăm khám càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hội giúp bạn có tinh thần tốt hơn, người tuổi Ngọ có thể đi chơi, làm đẹp, mua sắm và thậm chí là tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại gia để gặp gỡ mọi người. Những tâm sự của họ cũng giúp bạn hiểu hoàn cảnh từng cá nhân hơn chỉ là những câu chào hỏi xã giao như trước đây.

Thiên Quan khiến cho con giáp tuổi Ngọ thường xuyên bí ý tưởng hoặc nếu có thì chúng thường xa rời thực tế. Đừng trách móc bản thân hay bất cứ ai vì những kỳ vọng không thực tế, thay vào đó, hãy điều chỉnh mong đợi của mình hợp lý hơn.

Về khía cạnh sức khỏe, bạn đã cảm thấy tinh thần tốt hơn và sung sức, càng có nhiều thêm những tham vọng mới. Những ai lười thể dục nên bắt đầu khởi động ngay từ bây giờ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.