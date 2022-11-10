Tử vi thứ 5 ngày 10/11/2022: CHÍNH ẤN LÊN NGÔI, 4 con giáp sau được Thần Tài hỗ trợ, mọi xui rủi rồi cũng sẽ qua, sự nghiệp khởi sắc rõ rệt

Chính Ấn mang lại những ý tưởng hay ho để bạn áp dụng vào công việc và cuộc sống. May mắn là một người có kinh nghiệm hỗ trợ nên các bước thực hành của bạn bớt đi những khó khăn.

Xem tử vi hàng ngày, có thể lúc này bạn đang phân vân về nhu cầu cân bằng giữa bản thân và đời sống xã hội. Bạn đang bị bối rối khi không thể xác định được bao nhiêu thời gian dành cho bản thân và các mối quan hệ là đủ. Tam Hội khuyên con giáp tuổi Dần nên ưu tiên cho gia đình.

Để giải tỏa những áp lực trong cuộc sống ngoài việc sắp xếp lại cách thức làm việc bạn vẫn nên dọn dẹp và bỏ đi những món đồ không cần thiết. Khi đó bạn mới có đủ năng lượng để tâm trí luôn cảm thấy thảnh thơi, tập trung hơn cho công việc.

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày 10/11/2022 của 12 con giáp, Thiên Ấn ghé thăm là tín hiệu khuyến khích con giáp tuổi Mão, nếu bạn hào hứng với một khởi đầu mới thì thời gian này dành cho bạn. Đây là lúc bạn tràn đầy sức sống, trí tưởng tượng được nâng cao.

Một số nhận định của bạn hôm nay có thể đúng nhưng cũng đừng vì thế mà áp đặt suy nghĩ chủ quan của mình. Hãy thay đổi góc nhìn về một sự việc để bạn có cái nhìn đa chiều, dễ cảm thông hơn.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của nhà kho và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới, di chuyển hoặc sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày 10/11/2022 của 12 con giáp, hôm nay người tuổi Tuất làm việc gì cũng bớt áp lực hơn khi có Lục Hợp che chở. Nếu muốn hỏi xin sự giúp đỡ thì bạn có thể chủ động, đừng ngại ngùng mà đánh mất cơ hội này nhé.

Thương quan khuyên con giáp tuổi Tuất cần nhắc nhở bản thân nhớ rằng, có những việc bạn không thể nào thay đổi, nhất là chuyện quá khứ. Tất cả đã ở lại phía sau, bạn nên tiếp tục tiến bước, quay đầu nhìn lại khiến bạn dễ vấp ngã hơn mà thôi.

Ngũ hành xung khắc chỉ ra rằng bạn vốn dĩ vô cùng hòa đồng và không muốn bỏ lỡ bất kỳ cuộc vui chơi nào. Thế nhưng, trong lúc này cần rà soát lại các mối quan hệ hiện tại. Liệu bạn có đang dung túng cho ai đó đi quá giới hạn hay không và cần hạn chế tiếp xúc với người này.

Tuổi Hợi

Chính Quan hỗ trợ cho tuổi Hợi dám thực hiện những điều mới mẻ, hãy dựa vào những quyết định và sự tự tin của chính mình để dấn bước. Đừng so sánh mình với bất cứ ai, bởi bạn đã làm rất tốt những gì có thể.

Tam Hợp ghé thăm cho thấy lúc này mới chính là cơ hội hiếm hoi để người độc thân tìm kiếm đối tượng ưng ý. Nét quyến rũ của bạn bộc phát tự nhiên, biến bạn trở thành một “thỏi nam châm” cực kỳ khó cưỡng.

Ngũ hành tương sinh mang lại tin vui về tiền bạc cho con giáp tuổi Hợi tha hồ ăn mừng. Một khoản đầu tư bắt đầu có lợi nhuận nhờ gặp thời, thậm chí bạn chưa từng nghĩ tới viễn cảnh này bao giờ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.