Tử vi thứ 2 ngày 28/11/2022: Tam Hợp phù trợ, Sửu tập trung, Thìn nắm cơ hội, một con giáp bí ẩn được Thần Tài hộ mệnh

Tuổi Sửu

Tam Hợp phù trợ, sự nghiệp của người tuổi Sửu có dấu hiệu phát triển ổn định. Bạn biết mình muốn gì nên luôn tập trung vào mục tiêu, ngay cả khi mọi người xung quanh làm biếng hoặc cố tình trốn tránh trách nhiệm.

Phương diện tài lộc nhìn chung ổn định, bạn vẫn duy trì những mối khách hàng trước đó. Thời điểm này, bản mệnh có thể tranh thủ mở rộng mối quan hệ với bạn hàng, đối tác, để dần dần khiến việc làm ăn phát triển lớn hơn.

Tuy nhiên, dù có đang chinh phục đỉnh cao thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên cả nghỉ ngơi, đến khi cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì đã muộn.