Tử vi thứ 2 ngày 28/11/2022: Tam Hợp phù trợ, Sửu tập trung, Thìn nắm cơ hội, một con giáp bí ẩn được Thần Tài hộ mệnh

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 10:13

Xem tử vi hàng ngày có tác dụng tham khảo, giúp bạn biết được sơ lược những gì mà mình phải đối mặt trong ngày. Dù gặp may mắn hay xui xẻo, bạn không nên lấy đó để chủ quan hoặc bi quan, mà hãy vững vàng và nhanh chóng nhận ra đâu là việc mình nên làm, giúp cuộc sống phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.

Tuổi Sửu

Tam Hợp phù trợ, sự nghiệp của người tuổi Sửu có dấu hiệu phát triển ổn định. Bạn biết mình muốn gì nên luôn tập trung vào mục tiêu, ngay cả khi mọi người xung quanh làm biếng hoặc cố tình trốn tránh trách nhiệm.

Phương diện tài lộc nhìn chung ổn định, bạn vẫn duy trì những mối khách hàng trước đó. Thời điểm này, bản mệnh có thể tranh thủ mở rộng mối quan hệ với bạn hàng, đối tác, để dần dần khiến việc làm ăn phát triển lớn hơn.

Tuy nhiên, dù có đang chinh phục đỉnh cao thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên cả nghỉ ngơi, đến khi cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì đã muộn.

Tử vi thứ 2 ngày 28/11/2022: Tam Hợp phù trợ, Sửu tập trung, Thìn nắm cơ hội, một con giáp bí ẩn được Thần Tài hộ mệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày 28/11/2022 của 12 con giáp thấy, Nhị Hợp đem tới những tác động tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Thìn. Bạn thường nhanh chóng nhìn nhận được các cơ hội để nắm bắt nhanh hơn hẳn mọi người.
Ngoài ra, bạn còn có cơ hội được người giàu kinh nghiệm hơn dìu dắt và truyền thụ kiến thức. Hãy khiêm tốn học hỏi, bạn sẽ biết thêm được những điều đáng quý không có ở bất cứ sách vở nào.
Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Khai là ngày tốt mọi việc trừ động thổ, an táng. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc và thực hiện cho phù hợp, như vậy thì sẽ gặp được nhiều may mắn, khiến mọi việc diễn ra thuận lợi.

Tử vi thứ 2 ngày 28/11/2022: Tam Hợp phù trợ, Sửu tập trung, Thìn nắm cơ hội, một con giáp bí ẩn được Thần Tài hộ mệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Mùi có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Thậm chí, nhiều người có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn. Tuy nhiên, bạn không nên tiêu xài hoang phí khoản tiền từ trên trời rơi xuống này.
Tốt nhất, hãy có cách đầu tư và sử dụng hợp lý, để tiền đẻ ra tiền. Còn nếu bạn chỉ nghĩ đến việc chơi bời, hưởng thụ thì dù có núi vàng, núi bạc, bạn cũng sẽ chẳng thể nào giàu có và phát triển bền vững được. 

Thổ sinh Kim là dấu hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của người độc thân. Bạn nhận ra người luôn lặng thầm quan tâm và giúp đỡ mình suốt bấy lâu. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể cho người đó cơ hội.

Tử vi thứ 2 ngày 28/11/2022: Tam Hợp phù trợ, Sửu tập trung, Thìn nắm cơ hội, một con giáp bí ẩn được Thần Tài hộ mệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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