Sang tháng 12/2022: Hung tinh bay mất, vận khí tốt dần, bốn con giáp hết nợ hết nghèo, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 09:05

Tháng 12/2022 chính là thời điểm tài vận rực rỡ, đắc tài đắc lợi, tiền bạc đầy kho của bốn con giáp sau đây.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vẫn được biết đến là người có đầu óc nhanh nhạy và ứng biến linh hoạt trong nhiều tình huống. Vì vậy mà không có gì ngạc nhiên khi Sửu có thể kiếm bộn tiền vào tháng 12 Âm lịch.

Người làm lãnh đạo nên tiên phong đưa ra các giải pháp và hướng dẫn mọi người đi theo con đường đúng đắn. Tập thể của Sửu sẽ được tiếp cận với những cơ hội làm ăn hiếm có, đem lại khoản lợi nhuận khả quan cho công ty.

Nhờ mối quan hệ xã giao hài hòa, Sửu còn được mọi người yêu mến. Người thân quen có thể giúp Sửu tiếp xúc với những mối đầu tư triển vọng.

Người làm công ăn lương hẳn sẽ được cấp trên thưởng cho một khoản tiền xứng đáng với những gì mình đã đóng góp cho tập thể từ trước đến nay.

Sang tháng 12/2022: Hung tinh bay mất, vận khí tốt dần, bốn con giáp hết nợ hết nghèo, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1

Tuổi Mão

Mão có cơ hội kiếm về bộn tiền trong tháng 12 Âm lịch. Điều tuyệt vời là Mão có đủ sự nhanh nhạy và dũng cảm để có thể nắm bắt kịp thời.

Người làm công ăn lương nhờ chăm chỉ, nỗ lực không ngừng mà phát triển nhanh chóng. Mão biết đâu là cơ hội mình nên nắm bắt để khẳng định vị thế bản thân và kiếm về một khoản thưởng nóng dư dả.

Bên cạnh đó, Mão còn có thể gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hương. Đôi bên tìm được tiếng nói chung trong công việc và cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được những mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Trong tháng này, Mão có thể kí kết hợp đồng quan trọng. Vậy nên nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì Mão nên nhanh chóng hợp tác sau khi đã xem xét kĩ các điều khoản.

Sang tháng 12/2022: Hung tinh bay mất, vận khí tốt dần, bốn con giáp hết nợ hết nghèo, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn may mắn được cát tinh chiếu mệnh nên việc gì cũng phát triển thuận lợi một cách đáng kinh ngạc. Thìn có thể đạt được nhiều mục tiêu mà mình đã đặt ra trước đó.

Công việc của Thìn đang trên đà phát triển rất tốt. Bản mệnh nên tranh thủ thể hiện năng lực của bản thân, từ đó lọt vào mắt của cấp trên và chạm tới cơ hội được thưởng nóng.

Người làm kinh doanh tuy vẫn còn một số trở ngại trên con đường đi đến thành công nhưng càng khó khăn Thìn lại càng cảm thấy sục sôi tinh thần chiến đấu. Thìn biết rằng mình có những lợi thế riêng để có thể vượt qua thử thách.

Tinh thần làm việc tích cực này sẽ giúp Thìn nhanh chóng lọt vào mắt xanh của quý nhân. Thìn có thể được giới thiệu cho những mối khách hàng hoặc mối đầu tư triển vọng. Việc nhận được trái ngọt xứng đáng chỉ còn nằm ở vấn đề thời gian.

Sang tháng 12/2022: Hung tinh bay mất, vận khí tốt dần, bốn con giáp hết nợ hết nghèo, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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