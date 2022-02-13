Tử vi tháng 3/2022, chúc mừng 3 con giáp "khai vận tụ tài' tiền của dồi dào, rủng rỉnh đến tận cuối năm

Bây lâu nay, những dự định mà tuổi Tuất đặt ra đều được thể hoàn thiện được hết. Nhưng bước sang tháng 3/2022, nhờ quý nhân phù trợ, cộng thêm nỗ lực của bản thân, nguồn thu lớn sẽ đến với con giáp này, đặc biệt là thời điểm chính Rằm.

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Tuổi Mùi

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Mùi "khổ tận cam lai", được đền bù gấp nhiều lần so với năm trước. Theo các chuyên gia phong thủy, công việc của tuổi Mùi sẽ có những chuyển biến tích cực, nhiều cơ hội tốt mở ra cho họ mà nếu biết nắm bắt, tuổi Mùi sẽ trở thành 1 trong những con giáp giàu có nhất trong năm nay.

Tử vi học có nói, ngay từ tháng 3, những người tuổi Mùi sẽ cảm nhận được 1 luồng sinh khí thổi vào cuộc sống của họ. Vốn có khả năng linh cảm tốt, thời điểm này khả năng đó tuổi Mùi còn trở nên mạnh mẽ hơn, giúp họ dễ dàng đoán biết các phương hướng đầu tư thích hợp, đi trước đón đầu nên chuyện công việc làm ăn của họ trở nên thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết, tài sản được nhân lên gấp nhiều lần.

Sang tháng 4, tài năng của tuổi Mùi càng nở rộ và được ghi nhận bởi cấp trên hoặc đối tác, và dĩ nhiên, ai làm chủ được sân chơi, người ấy sẽ càng có cơ hội tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành tựu.

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Tuổi Tỵ

Bước sang năm 2022 chính là giai đoạn khổ tận cam lai của những người tuổi Tỵ. Đặc biệt từ tháng 3/2022, tuổi Tỵ sẽ có quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, khó khăn hiện tại được giải quyết triệt để. Đây cũng là lúc họ còn tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Vì giàu sang phú quý, chỉ cần người tuổi Tỵ dũng cảm chấp nhận rủi ro, khám phá thì nhất định tìm thấy con đường sáng trong bóng tối.

Con đường tài lộc của tuổi Tỵ trong nửa đầu năm 2022 tuy có đối mặt với một vài trắc trở nhỏ, nhưng đây lại là cơ hội để tuổi Tỵ đổi đời trong một đêm, chuyện mua nhà mua xe chỉ trong tầm tay. Thời gian tới, nếu tình hình kinh tế cho phép, tuổi Tỵ cũng có thể đầu tư vào bất động sản, tuy nhiên trước khi làm gì đó cũng nên tìm hiểu kỹ để tránh rủi ro không đáng có.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.