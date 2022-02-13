CÁT TINH soi chiếu, PHÚ QUÝ tìm đến tận cửa, top 3 con giáp 'lặn ngụp trong biển tiền', TÀI SẢN tăng gấp bội trong 20 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/02/2022 16:33

Thời điểm 20 ngày tới, 3 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều khởi sắc.

Tuổi Ngọ

Trong năm 2021, tuổi Ngọ cũng là con giáp gặp Thái Tuế nên con đường sự nghiệp và cuộc sống cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù vậy, con giáp này vẫn luôn cố gắng để vượt qua.

Chỉ cần bước sang những giây phút đầu tiên của năm 2022, vận trình của con giáp này sẽ có sự thay đổi bất ngờ. Ngọ bước qua giai đoạn u ám. Nhiều cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến đang chờ đợi con giáp này trong tương lai gần.

Tuổi Ngọ trong năm Nhâm Dần được nhiều cát tinh soi chiếu, nếu luôn nỗ lực, chăm chỉ thì tài lộc ngày càng dồi dào.

Tuy nhiên, dù thành công đến đâu, tuổi Ngọ cũng được khuyên là nên duy trì, vun đắp các mối quan hệ xung quanh mình, đặc biệt là chuyện tình cảm gia đình, tình cảm cá nhân nếu không sẽ dễ cô đơn trong năm mới.

CÁT TINH soi chiếu, PHÚ QUÝ tìm đến tận cửa, top 3 con giáp 'lặn ngụp trong biển tiền', TÀI SẢN tăng gấp bội trong 20 ngày tới - Ảnh 1

Ảnh mình họa

Tuổi Hợi

Trong năm 2022, tuổi Hợi có sự nghiệp tương đối ổn định, không phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. 

Tuy nhiên, cũng như các con giáp khác, họ cũng có những thời điểm nhiều thách thức hơn những giai đoạn còn lại. Đây là lúc mà tuổi Hợi không gặp may trong công việc, tiền nong, mọi thứ dường như dậm chân tại chỗ khiến họ cảm thấy áp lực, bế tắc.

Tuy nhiên, tử vi học có nói thời điểm 20 ngày tới thì tuổi Hợi không có gì cần phải lo lắng nữa. 

Xui xẻo, vận hạn qua hết, tháng 2 âm mang tới cho họ sự yên bình, thoải mái. Đặc biệt, tháng 3 âm sẽ là lúc tuổi Hợi được Thần tài để ý, quý nhân giúp sức, mang đến cho họ nhiều cơ hội tốt mà nếu biết nắm bắt thì 1 cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu có sẽ nằm trong tầm tay của tuổi Hợi.

CÁT TINH soi chiếu, PHÚ QUÝ tìm đến tận cửa, top 3 con giáp 'lặn ngụp trong biển tiền', TÀI SẢN tăng gấp bội trong 20 ngày tới - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn trong tháng 2 âm lịch này, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều khởi sắc.

Năm 2022 này là năm mà tuổi Tỵ nên có nhiều dự định và kế hoạch, song song đó tuổi Tỵ cố gắng nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn, năm nay là năm khổ tận cam lai nên tuổi Tỵ nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể xây đựng được cuộc sống giàu sang viên mãn.

Năm 2021 khó khăn thế nào không biết nhưng từ năm 2022 trở đi, tuổi Tỵ đi đến đâu cũng có quý nhân chiếu cố, việc ban đầu tuy khó khăn nhưng trong đó lại tiềm ẩn cơ hội giúp tuổi Tỵ đổi đời. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

THỜI TỚI CẢN KHÔNG KỊP, chúc mừng 3 con giáp nhận lộc Tổ tiên, phất NHƯ DIỀU GẶP GIÓ đổi đời ngoạn mục trong 30 ngày tới

THỜI TỚI CẢN KHÔNG KỊP, chúc mừng 3 con giáp nhận lộc Tổ tiên, phất NHƯ DIỀU GẶP GIÓ đổi đời ngoạn mục trong 30 ngày tới

Nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ có thể tiếp tục kiếm được những khoản tiền kếch xù, giúp 3 con giáp này đã giàu lại thêm giàu, cuộc sống ngày càng sung túc, viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp bói vui tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời