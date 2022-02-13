Đúng 99 ngày tới, được Ngọc Hoàng "châm tên trong sổ vàng' - top 3 con giáp lội ngược dòng, phất lên bất ngờ, tiền tài dư dả

Tâm linh - Tử vi 13/02/2022 16:08

Thời điểm sự nghiệp đang thuận lợi, nếu 3 con giáp này biết nắm bắt thời cơ có khi mua được nhà, mua được xe, thời gian tới hứa hẹn gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Mão

Bước sang năm 2022, tuổi Sửu là một trong những con giáp được dự đoán là có khả năng đổi đời, tìm được cơ hội lấy lấy những gì đã mất trong thời gian qua. Con đường tài lộc của tuổi Sửu tuy suôn sẻ nhưng cũng gặp nhiều áp lực, trở ngại nhất định. Trước mắt, bước vào ngày vía Thần Tài, con giáp này sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, giúp giải quyết các vấn đề khó khăn. Nếu tuổi Sửu giữ vững bản lĩnh thì thời gian tới bản mệnh có thể gặp cơ hội tốt hơn để thay đổi cuộc sống.

Người tuổi Mão được trời ban phước lành vào 99 ngày tới. Người làm công ăn lương được cấp trên chiếu cố, cân nhắc vào vị trí mới có lương thưởng cao hơn. Người làm ăn có thể tìm được đối tác tốt, ký kết các hợp đồng lớn, lợi nhuận thu về cực khủng. Nhờ đó, con giáp này có thể phất lên trong thời gian tới. Kim quang chiếu rọi, tuổi Mão có thể xem xét mua một số đồ vật may mắn làm từ vàng, bạc để tăng thêm vận khí, kích thích vận tài lộc nở rộ.

Đúng 99 ngày tới, được Ngọc Hoàng 'châm tên trong sổ vàng' - top 3 con giáp lội ngược dòng, phất lên bất ngờ, tiền tài dư dả - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Đứng trong danh sách những con giáp vượng vận quý nhân 99 ngày tới này chắc chắn không thể thiếu được người tuổi Tuất. Có khả năng giao tiếp tốt, bản mệnh gây dựng cho mình nhiều mối quan hệ xã giao, trong đó không ít người là quý nhân của con giáp này. Cùng xem Quý nhân phù trợ của 12 con giáp là ai, phù trợ như thế nào?

Bản mệnh đang đứng trước nhiều lựa chọn, quyết định mà con giáp này đưa ra có thể sẽ thay đổi vận mệnh của tuổi Tuất, chính vì thế mà bản mệnh còn nhiều băn khoăn, do dự.

Đúng 99 ngày tới, được Ngọc Hoàng 'châm tên trong sổ vàng' - top 3 con giáp lội ngược dòng, phất lên bất ngờ, tiền tài dư dả - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là con giáp mang số mệnh phú quý, cuộc sống này dù khó khăn trắc trở thế nào thì họ cũng đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thứ.

Bước vào năm 2022, cuộc sống của tuổi Thìn có nhiều khởi sắc đáng kể, thời gian sắp tới tuổi Thìn sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố giúp tài vận và sự nghiệp thăng hoa. Đặc biệt, 99 ngày tới đây, tuổi Thìn sẽ giải quyết triệt để những thử thách mà tưởng chừng như nan giải. Trong vòng nửa đầu năm 2022, tuổi Thìn nếu biết nắm bắt thời cơ có khi mua được nhà, mua được xe, thời gian tới hứa hẹn gặt hái được nhiều thành công.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6 giờ ngày mai (14/2), chúc mừng 3 con giáp ra đường "lọt hố vàng" giàu sụ nhờ đầu tư lãi to, tiền bạc ùn ùn chảy vào túi

Đúng 6 giờ ngày mai (14/2), chúc mừng 3 con giáp ra đường "lọt hố vàng" giàu sụ nhờ đầu tư lãi to, tiền bạc ùn ùn chảy vào túi

Nhờ vận mệnh tốt, 3 con giáp này trong ngày 14/2 có cơ hội làm giàu mở ra giúp họ phất lên nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui bói vui con giáp bói vui 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời