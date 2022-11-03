Tử vi tháng 11, 3 con giáp tay trái vịn Quý nhân, tay phải níu Thần Tài, sự nghiệp hưng thịnh, lộc đến ào ào, đếm tiền không kịp thở

Những con giáp này được dự báo sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp, thu nhập có phần khởi sắc trong tháng 11.
- Đúng 0h đêm nay, 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, tiền tiêu mệt nghỉ, vượt ải khổ thành công, chính thức bước sang trang mới cuộc đời
- Trúng số độc đắc vào lúc 16h30 chiều mai (4/11), 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn tiền, vượt ải khổ thành công, chính thức bước sang trang mới cuộc đời
Tuổi Tuất
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy. Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.
Bước vào tháng 11, người tuổi Tuất sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.
Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà. Công việc làm ăn của người tuổi này rất thuận lợi.
Tuổi Tỵ
Người có Thiên Tài tọa mạng sẽ trở nên vô cùng nhạy bén trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Bạn biết thứ gì kiếm được tiền, biết khi nào phải nắm bắt cơ hội hời nhất. Để kiếm tiền người tuổi Tỵ sẽ hành động vô cùng nhanh chóng và dứt khoát. Năng lực tiềm tàng của Thiên Tài sẽ giúp bạn sớm trở nên giàu có.
Tháng 11 này, Thiên Tài tinh che chở người này rất giỏi trong công tác tư tưởng và giao tiếp. Sự khéo léo trong cư xử giúp người tuổi Tỵ có thêm nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Bạn cũng là người thích giúp đỡ và chăm sóc người khác nên được nhiều người giúp đỡ trong mọi mặt của cuộc sống.
Thiên Tài tinh gặp thuận nên công việc hanh thông. Người này tính tình hào sảng, khảng khái nên được mọi người yêu quý. Thiên Tài gặp vượng nên người tuổi Tỵ rất thích giúp đỡ người khác, sống trọng nghĩa khí nên sự nghiệp được giúp đỡ khá nhiều.
Tuổi Sửu
Tử vi dự báo rằng trong tháng 11, người tuổi Sửu có thể đổi đời nhờ biết cách tận dụng lợi thế có sẵn của mình. Tuổi Sửu có cát tinh nhập mệnh nên dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, vận trình cải thiện, nhất là về sự nghiệp và tài lộc.
Giai đoạn này chính là lúc tuổi Sửu phất lên như diều gặp gió. Con giáp này không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, từng bước khẳng định vị thế nên luôn được cấp trên đánh giá cao.
Khi thời điểm chín muồi, làm việc dễ có quý nhân phù trợ, tinh thần lạc quan tích cực nên không có khó khăn nào quật ngã được bạn. Tuổi Sửu sẽ có được vinh hoa phú quý, đạt đỉnh cao tiền tài, danh vọng.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.