Trúng số độc đắc vào lúc 16h30 chiều mai (4/11), 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn tiền, vượt ải khổ thành công, chính thức bước sang trang mới cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 09:46

Top 3 con giáp bùng nổ lộc tài, Phúc tinh soi sáng vào lúc 16h30 chiều mai (4/11), sẽ gặp được rất nhiều may mắn. Một phần cũng nhờ từ sự nỗ lực của bản mệnh.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi thường tài năng hơn người, lại có nhiều tham vọng. Họ không bằng lòng với hiện tại, dám thử thách bản thân. Bởi vậy, dù xuất thân bần hàn, con giáp tuổi này cũng được dự đoán sẽ có tương lai tươi sáng. 

Trúng số độc đắc vào lúc 16h30 chiều mai (4/11), 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn tiền, vượt ải khổ thành công, chính thức bước sang trang mới cuộc đời - Ảnh 1
Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

 

Vào lúc 16h30 chiều mai (4/11), con giáp tuổi Mùi có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân.

Chỉ cần mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội, họ sẽ đạt được không ít thành quả. Người tuổi sẽ gặp được bạn làm ăn uy tín. Các thương vụ họ bắt tay với nhau đều sinh lãi, sinh lời. Con giáp làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản họ trồng bá được mùa, được giá.

Tuổi Mão 

Vào lúc 16h30 chiều mai (4/11), tuổi Mão gặp nhiều may mắn nhờ Chính Quan soi sáng. Với Chính Quan tọa mạng người tuổi Mão khá nổi bật về tính trách nhiệm cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc. 

Trúng số độc đắc vào lúc 16h30 chiều mai (4/11), 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn tiền, vượt ải khổ thành công, chính thức bước sang trang mới cuộc đời - Ảnh 2
Có thể thấy cách bạn sử dụng đồng tiền lành mạnh hơn, cách kiếm tiền cũng có kế hoạch mạch lạc, rõ ràng hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Chính Quan lâm vào đại vận mà vận tiền nong thêm phần tốt đẹp. Có thể thấy cách bạn sử dụng đồng tiền lành mạnh hơn, cách kiếm tiền cũng có kế hoạch mạch lạc, rõ ràng hơn rất nhiều. Nhờ đó, các giấy tờ con số luôn được người tuổi Mão tính toán và sắp đặt gọn gàng, chi tiết.

Trong vận tình cảm, người tuổi Mão thể hiện được tính cách trầm mặc, điềm tĩnh đáng tin cậy. Vận nhân duyên của bạn vì thế phát triển dần và có trình tự. Quan hệ xã giao tốt, bạn nổi tiếng là người mực thước và cư xử có chừng mực. Duyên phận chủ yếu được mọi người yêu quý mà giới nhiều phần nhiều.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Thân có khả năng kiềm chế bản thân khá tốt, tránh được hầu hết những cuộc tranh cãi trực diện gây xấu cho sự nghiệp. Người tuổi này rất tận tâm và kiên trì trong chuyện tình cảm. Khi đã yêu ai, họ yêu chung thủy và hết lòng.

Trúng số độc đắc vào lúc 16h30 chiều mai (4/11), 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn tiền, vượt ải khổ thành công, chính thức bước sang trang mới cuộc đời - Ảnh 3
Thời điểm tới, tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, tuổi Thân không được sao tốt chiếu mệnh nên thường phải “lên bờ xuống ruộng” với những thăng trầm của cuộc đời. Song, nhờ vậy họ dần rèn luyện được cho mình ý chí phấn đấu, tự tin hơn, chín chắn hơn hẳn.

Với các yếu tố đó, vào lúc 16h30 chiều mai (4/11), dù rằng vẫn phải đối diện với chút sóng gió vì tam tai nhưng họ vẫn vững tâm vượt qua và lội ngược dòng. Thời điểm tới, tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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