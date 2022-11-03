Chờ thêm 12 tiếng nữa, 3 con giáp có quý nhân theo gót, vận trình hoan hỷ, tài khoản 'ting ting' liên hồi, sự nghiệp hanh thông vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 11:15

Chờ thêm 12 tiếng nữa, 3 con giáp này được dự báo sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp, thu nhập có phần khởi sắc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Chờ thêm 12 tiếng nữa, 3 con giáp có quý nhân theo gót, vận trình hoan hỷ, tài khoản 'ting ting' liên hồi, sự nghiệp hanh thông vượt bậc - Ảnh 1
Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

 

Sau 12 tiếng nữa, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Tuổi Dần

Vận tình cảm của tuổi Dần như hoa đào gặp sóng. Trong các buổi gặp gỡ người tuổi Dần thể hiện được tính cách trầm mặc, điềm tĩnh đáng tin cậy. Vận nhân duyên của bạn vì thế phát triển dần và có trình tự. Quan hệ xã giao tốt, bạn nổi tiếng là người mực thước và cư xử có chừng mực. Duyên phận chủ yếu được mọi người yêu quý mà giới nhiều phần.

Chờ thêm 12 tiếng nữa, 3 con giáp có quý nhân theo gót, vận trình hoan hỷ, tài khoản 'ting ting' liên hồi, sự nghiệp hanh thông vượt bậc - Ảnh 2
Bạn có khả năng kiềm chế bản thân khá tốt, tránh được hầu hết những cuộc tranh cãi trực diện gây xấu cho sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Chính Quan lâm vào đại vận mà vận tiền nong thêm phần tốt đẹp. Có thể thấy cách bạn sử dụng đồng tiền lành mạnh hơn, cách kiếm tiền cũng có kế hoạch mạch lạc, rõ ràng hơn rất nhiều. Nhờ đó, các giấy tờ con số luôn được người tuổi Dần tính toán và sắp đặt gọn gàng, chi tiết. Tuy nhiên vì Chính Quan khá bảo thủ nên mặt kiếm thêm của người này không được phát triển lắm.

Với Chính Quan tọa mạng người tuổi Dần khá nổi bật về tính trách nhiệm cũng như sự tuân thủ tuyệt đối quy định nghề nghiệp khi làm việc. Bạn có khả năng kiềm chế bản thân khá tốt, tránh được hầu hết những cuộc tranh cãi trực diện gây xấu cho sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có tính cách thẳng thắn, chính trực. Con giáp này biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, con giáp này là người chăm chỉ, siêng năng. Họ biết cách xây dựng, vun đắp các mối quan hệ. Nhờ đó, tuổi Dậu có thể tìm kiếm nhiều cơ hội đổi đời.

Chờ thêm 12 tiếng nữa, 3 con giáp có quý nhân theo gót, vận trình hoan hỷ, tài khoản 'ting ting' liên hồi, sự nghiệp hanh thông vượt bậc - Ảnh 3
Càng gian nan họ lại càng có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, học hỏi nhiều kinh nghiệm, làm bàn đạp cho sự phát triển về sau - Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Dậu không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Càng gian nan họ lại càng có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, học hỏi nhiều kinh nghiệm, làm bàn đạp cho sự phát triển về sau.

Tử vi dự báo rằng, chờ thêm 12 tiếng nữa, con giáp này có thể đón nhận bước ngoặt lớn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân thì tuổi Dậu sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiền của gia tăng đều đều. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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