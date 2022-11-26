Tử vi những ngày đầu tuần mới (28 và 29/11): Khí thế ngút trời, gặp thời đổi vận, 3 con giáp tài lộc rạng ngời, làm ăn bứt phá, chuyện vui, tin tốt liên tiếp kéo đến nhà

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 02:30

Đầu tuần này, 3 con giáp sau có nhiều khởi sắc về tài chính, tình vào đầy tim, cuộc sống viên mãn bất ngờ. Thậm chí là may mắn hết phần người khác khiến nhiều kẻ ghen tị.

 

Tuổi Ngọ

Vào những ngày này, người tuổi Ngọ dễ được điều lành có đôi, phản công thành công, vận khí tràn đầy, ngẩng đầu thấy phúc, ra ngoài ‘hái được’ tiền, có xe có của, giàu có. Người cầm tinh con ngựa sẽ có tài lộc dồi dào, thu nhập tăng mạnh vào khoảng thời gian cuối tháng. Vận may không chỉ thể hiện ở thu nhập mà còn ở sự nghiệp, vì vậy, những bạn cầm tinh là con ngựa, có thể hoàn thành tốt công việc của mình, đợi sếp khen ngợi, chuẩn bị đạt đến đỉnh cao của cuộc đời!

Tử vi những ngày đầu tuần mới (28 và 29/11): Khí thế ngút trời, gặp thời đổi vận, 3 con giáp tài lộc rạng ngời, làm ăn bứt phá, chuyện vui, tin tốt liên tiếp kéo đến nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ trong thời điểm này tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Con giáp may mắn mang vận quý nhân, có số gặp người quyền thế, được hỗ trợ về kiến thức hoặc tài chính, từ đó mở mang đầu óc, thúc đẩy động lực phấn đấu cũng như tham vọng thành công hơn trước. Công việc trên đà thuận lợi kéo theo tình hình tài chính của bạn được củng cố và ổn định hơn.

Tuổi Dần

Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất tuổi Dần vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Tử vi những ngày đầu tuần mới (28 và 29/11): Khí thế ngút trời, gặp thời đổi vận, 3 con giáp tài lộc rạng ngời, làm ăn bứt phá, chuyện vui, tin tốt liên tiếp kéo đến nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ vậy vào những ngày này, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là con giáp khôn ngoan, thông minh, làm việc gì cũng quyết đoán. Với tinh thần lạc quan và ham học hỏi, con giáp này sẽ sẵn sàng chinh phục những điều mình chưa từng biết đến, gặt hái được những thành công nhất định trong công việc.

Tử vi những ngày đầu tuần mới (28 và 29/11): Khí thế ngút trời, gặp thời đổi vận, 3 con giáp tài lộc rạng ngời, làm ăn bứt phá, chuyện vui, tin tốt liên tiếp kéo đến nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đầu  tuần này, người tuổi Dậu sẽ bước vào thời kỳ thịnh vượng, tài vận của con giáp tuổi Dậu sẽ được cải thiện đáng kể, con giáp này sẽ có thể tạm biệt nghèo đói và khó khăn. Không chỉ có quý nhân đồng hành, sự nghiệp ngày càng thăng tiến mà trong nhà cũng có những chuyện vui vẻ, quan hệ suôn sẻ, hòa thuận với nhau. Những người tuồi Dậu dù có khó khăn như thế nào thì cũng sẽ vượt qua bởi bản thân tuổi Dậu kiên cường, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ ngày 23/11 trở đi: 3 con giáp có tài lộc vượng phát, quý nhân góp sức cho cơ hội đổi đời, tiền vơi lại đầy

Từ ngày 23/11 trở đi: 3 con giáp có tài lộc vượng phát, quý nhân góp sức cho cơ hội đổi đời, tiền vơi lại đầy

Trong thời điểm này, những con giáp dưới đây sẽ liên tục gặp may mắn, thành công nối tiếp thành công, làm gì cũng phất.

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