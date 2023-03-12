Tử vi nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tài lộc nở rộ, kiếm tiền tỷ dễ như chơi, mua nhà tậu xe là chuyện nhỏ

Tử vi dự đoán, trong nhuận tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp tài lộc nở rộ, tiền về không cần lo nghĩ chuyện thiếu ăn thiếu mặc, sớm mua nhà tậu xe báo hiếu cha mẹ.

Tuổi Dần Tử vi dự đoán, trong nhuận tháng 2 âm lịch, Chính Tài mang đến nhiều niềm vui cho người tuổi Dần, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Bản mệnh dù làm ở trong bất cứ lĩnh vực gì cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra, khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ. Với bản tính cần cù và tiết kiệm, bạn có thể để dành được một khoản dự phòng kha khá cho tương lai. Nhờ có khoản tiền này mà bạn làm gì cũng thấy tự tin, dù vướng phải khó khăn cũng không hoang mang, bị động, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Tử vi dự đoán, trong nhuận tháng 2 âm lịch, Chính Tài nâng bước, người tuổi Dậu gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều bạn cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con. Tử vi khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn nên tâm sự với những người mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện trong lòng, vì làm vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề và bế tắc hơn mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất chân thật, hòa đồng và chân thành với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn. Tử vi dự đoán, trong nhuận tháng 2 âm lịch, người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. Con giáp tuổi này làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Trong tuần này, họ có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc. Tuy vậy, họ cũng cần tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, chớ nên ở mãi trong "vùng an toàn". Người làm kinh doanh thì công việc làm ăn, buôn bán có khởi sắc, gặp được nhiều khách hàng lớn, những thương vụ đều suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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