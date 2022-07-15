Tử vi ngày mới, đúng 9h sáng thứ 6 (15/7), nhận 'phúc đức tổ tiên' 3 con giáp này công danh sáng lạn, tiến chức thăng quan, gia đạo hưng thịnh, sự nghiệp vẻ vang, vét sạch tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 15/07/2022 06:50

Những người thuộc con giáp này trong thời gian tới đường công danh sự nghiệp sáng lạn, quý nhân dẫn đường, vận trình hanh thông.

Tuổi Mão

Người tuổi này thường có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Con giáp này không những không còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền mà sẽ bước sang một trang mới, rủng rỉnh và sung túc hơn nhiều. Công việc của tuổi Mão trong thời gian này vô cùng hanh hao thông. Đây là thời khắc thích hợp để bản mệnh nghĩ tới việc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh.

Đúng 9h sáng ngày 15/7, người tuổi này được dự báo sẽ có sự gia tăng trong thu nhập. Dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh, người tuổi Mão cũng sẽ thắng lợi hơn so với năm trước, không thiếu tiền. Công danh sự nghiệp của Mão vô cùng xán lạn, phát triển như vũ bão. Nhờ vậy mà lương bổng tăng cao hơn so với trước, nắm giữ nhiều vị trí cốt cán, quan trọng trong công ty.

Tử vi ngày mới, đúng 9h sáng thứ 6 (15/7), nhận 'phúc đức tổ tiên' 3 con giáp này công danh sáng lạn, tiến chức thăng quan, gia đạo hưng thịnh, sự nghiệp vẻ vang, vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 1
Đúng 9h sáng ngày 15/7, người tuổi này được dự báo sẽ có sự gia tăng trong thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Thìn luôn nghiêm túc trong công việc, do đó bạn xứng đáng nhận được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Trong thời điểm này, không những thu nhập của tuổi Thìn tăng lên mà các khía cạnh khác của cuộc sống đều thêm phần thuận lợi. 

Ngày 15/7, vào 9h sáng, thu nhập của người tuổi Thìn sẽ tăng dần, vận khí dần hồi phục, tài lộc sẽ khởi sắc hơn. Không chỉ vậy, người tuổi Thìn có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển vững chắc hơn. Thời gian này, Thìn cũng có sự tăng lên về lương bổng, cuộc sống của con giáp này vì vậy trở nên sung túc và thoải mái hơn.

Tử vi ngày mới, đúng 9h sáng thứ 6 (15/7), nhận 'phúc đức tổ tiên' 3 con giáp này công danh sáng lạn, tiến chức thăng quan, gia đạo hưng thịnh, sự nghiệp vẻ vang, vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ngày 15/7, vào 9h sáng, thu nhập của người tuổi Thìn sẽ tăng dần, vận khí dần hồi phục, tài lộc sẽ khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong thời gian này, người tuổi Hợi được dự báo là đón nhận tin vui liên tiếp về sự nghiệp, công danh. Người tuổi Hợi là những người sẽ học hỏi từ mọi cơ hội, nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Hợi không cho phép mình ngủ vùi trên chiến thắng.

Vào lúc 9h sáng ngày 15/7, nhờ có cát tinh soi chiếu và vận may của mình mà người tuổi Hợi sẽ có những nhận định đúng đắn. Vì vậy mà đường công danh luôn rộng mở, như được trải thảm đỏ để bước lên đài vinh quang. Từ đó, cuộc sống của bản mệnh cũng sung túc hơn nhiều so với khoảng thời gian trước.

Tử vi ngày mới, đúng 9h sáng thứ 6 (15/7), nhận 'phúc đức tổ tiên' 3 con giáp này công danh sáng lạn, tiến chức thăng quan, gia đạo hưng thịnh, sự nghiệp vẻ vang, vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 3
Vào lúc 9h sáng ngày 15/7, nhờ có cát tinh soi chiếu và vận may của mình mà người tuổi Hợi sẽ có những nhận định đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), Thần Phật an bày, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tài vận tăng vùn vụt, phúc khí lan tỏa, lội ngược dòng trúng độc đắc, tiền bạc đầy nhà

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), Thần Phật an bày, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tài vận tăng vùn vụt, phúc khí lan tỏa, lội ngược dòng trúng độc đắc, tiền bạc đầy nhà

Trong 2 ngày cuối tuần, những con giáp này được sẽ có bước tiến trong công việc, đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống lẫn công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi tháng 7 con giáp may mắn 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới