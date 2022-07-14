Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), Thần Phật an bày, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tài vận tăng vùn vụt, phúc khí lan tỏa, lội ngược dòng trúng độc đắc, tiền bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 14/07/2022 06:58

Trong 2 ngày cuối tuần, những con giáp này được sẽ có bước tiến trong công việc, đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống lẫn công việc.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, suy nghĩ và hành động tích cực để gặt hái nhiều thành công vẻ vang. Trong cuộc sống, con giáp này là người ngay thẳng, sống hiếu nghĩa, lễ phép với mọi người, không mơ mộng viển vông mà có nhãn quan rất tinh tường.

Vào 2 ngày cuối tuần này, tuổi Mão sẽ gặp may gắn mắn, hóa giải những điều đen đủi, gặp được quý nhân phù trợ. Cuộc sống của người tuổi Mão sẽ ngày càng sung túc, thăng hoa. Bên cạnh đó, con giáp này còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc cũng suôn sẻ hơn, gặp được nhiều cơ hội hơn, không những gặp nhiều may mắn mà còn tìm được cơ hội đổi đời, xây dựng cuộc sống thăng hoa thịnh vượng vào những năm về sau.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), Thần Phật an bày, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tài vận tăng vùn vụt, phúc khí lan tỏa, lội ngược dòng trúng độc đắc, tiền bạc đầy nhà - Ảnh 1
Vào 2 ngày cuối tuần này, tuổi Mão sẽ gặp may gắn mắn, hóa giải những điều đen đủi, gặp được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Con giáp tuổi Ngọ là người không dễ dàng vứt bỏ niềm đam mê, thay vào đó cuộc sống này càng thử thách, họ sẽ càng mạnh mẽ hơn, luôn biết được trong những khó khăn chính là cơ hội để đổi đời.

Thời điểm 2 ngày cuối tuần, những người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, mọi thứ thuận lợi, dễ dàng, có thể đạt được nhiều thành tựu lớn. Sự nghiệp của tuổi Ngọ trong giai đoạn này thăng hoa bất ngờ, kéo theo tiền bạc cũng dồi dào. Ngoài ra, Ngọ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố không ngừng, càng làm việc càng thành công, tài vận ồ ạt chạy vào túi. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), Thần Phật an bày, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tài vận tăng vùn vụt, phúc khí lan tỏa, lội ngược dòng trúng độc đắc, tiền bạc đầy nhà - Ảnh 2
Thời điểm 2 ngày cuối tuần, những người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, mọi thứ thuận lợi, dễ dàng, có thể đạt được nhiều thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi này trời sinh số mệnh giàu sang phú quý nên dù có sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn từng bước vươn lên, thay đổi cuộc đời. Có thể nói rằng trong thời điểm cuối tuần này, tình hình tài chính của con giáp tuổi Sửu sẽ rủng rỉnh hơn trước.

Đúng 2 ngày cuối tuần này (16/7 - 17/7), tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời, sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định, việc tận hưởng cuộc sống giàu có phú quý chỉ trong tầm tay. Thậm chí, kho tài lộc của con giáp này đang mở rộng, họ sẽ có túi tiền rủng rỉnh hơn trước rất nhiều, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16/7 - 17/7), Thần Phật an bày, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, tài vận tăng vùn vụt, phúc khí lan tỏa, lội ngược dòng trúng độc đắc, tiền bạc đầy nhà - Ảnh 3
Đúng 2 ngày cuối tuần này (16/7 - 17/7), tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời, sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (14/7 - 18/7), thần đồng tiên tri dự báo 3 con giáp thay cơ đổi vận, giàu có bất ngờ, tiền tỷ chui vào túi, thu sạch lộc lá thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (14/7 - 18/7), thần đồng tiên tri dự báo 3 con giáp thay cơ đổi vận, giàu có bất ngờ, tiền tỷ chui vào túi, thu sạch lộc lá thiên hạ

Những con giáp này sẽ đổi vận rực rỡ, phát triển nhanh chóng trong mọi mặt, cuộc sống sắp tới có nhiều khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần 3 con giáp may mắn tử vi tháng 7 tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới