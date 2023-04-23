Tử vi ngày mới, Chủ nhật 23/4/2023: Thân làm ăn trúng lớn, Thìn vượng vận quý nhân, Ngọ tài lộc rủng rỉnh, Mão dính chuyện thị phi

Tử vi vui hôm nay ngày 23/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất hôm nay bận rộn, tốn kém nhiều chi phí cho dự án mới.

Tình duyên: Người tuổi Tuất là người của gia đình, ngoài công việc bạn thường ăn cơm nhà giúp gia đình gắn kết với nhau nhiều hơn.

Công việc: Tiến độ công việc người tuổi Tuất bận rộn với nhiều công việc mới, bạn cần cân bằng và sắp xếp thời gian hợp lí.

Tài lộc: Không nên quá tham lam, biết san sẻ với mọi người giúp bạn tích thêm nhiều may mắn.

Sức khỏe: Bất kì khu vực nào trên cơ thể cần được vệ sinh sạch sẽ, thơm tho.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu được khuyến khích bộc lộ khả năng thực sự của mình thay vì cứ mãi sống an toàn và không thích tranh đấu như trước đó. Thiên Ấn mang tới nhiều cơ hội phát triển, song cần phải tự giành lấy mới mong cơ hội là của bạn.

Bên cạnh đó, muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, chứ chăm chỉ thôi chưa đủ. Con giáp này thường ngày luôn cần mẫn và chịu khó, nhưng chỉ dừng lại ở việc làm đúng bổn phận, chưa có sự chủ động. Bạn nên sớm cải thiện mặt này để sự nghiệp ngày càng rộng mở hơn.

Thủy – Thổ xung khắc nhắc nhở người cầm tinh Trâu dù có bận rộn đến đâu cũng đừng quên dành thời gian quan tâm tới nửa kia, đừng để người khác có cơ hội làm thay việc vốn là của bạn. Người độc thân có lẽ nên xem xét lại tình cảm đơn phương của mình, không phải cứ cố chấp theo đuổi thì sẽ có được hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp này thường thể hiện rõ tư duy tốt, luôn là người tự tin, suy nghĩ và làm việc gì cũng rất chín chắn. Họ không chịu khuất phục trước khó khăn mà luôn tìm được cho mình chỗ đứng vững vàng trong thử thách. Chính tinh thần đó giúp bản mệnh phát triển ngày càng thuận lợi.

‏Càng về cuối tháng 4, người tuổi Thân càng đón nhận những dấu hiệu tích cực. Nhờ đó, họ sẽ giải quyết được các khó khăn, dù công tác trong lĩnh vực nào cũng thuận buồm xuôi gió, kinh doanh phát tài. Với người làm công ăn lương, họ cũng có không gian và cơ hội để thăng tiến, không chỉ có thể khiến sự nghiệp hoàn mỹ hơn mà còn có thể an tâm đối mặt với cuộc sống. ‏

‏Con giáp này cũng có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống của mình và làm chủ tương lai. Thời gian này, họ không phải lo lắng về tiền bạc mà trong đời sống cá nhân cũng khá thuận buồm xuôi gió. ‏

‏Tuy vậy, bản mệnh nên lưu ý để không "ngủ quên trên chiến thắng tạm thời". Nếu cứ chấp nhận sự an nhàn, cho bản thân nghỉ ngơi dưỡng sức, tận hưởng cuộc sống quá nhiều, họ sẽ dần mất cảnh giác, không tiếp tục thách thức để đột phá giới hạn bản thân. Điều này có thể khiến vận mệnh tháng tiếp theo của họ rơi vào ảm đạm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm