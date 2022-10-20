Tử vi ngày mới 20/10/2022: Bước vào ngày lễ, 3 con giáp không cần làm gì cũng hốt khối tiền lớn, vượng tài lộc vô cùng hanh thông, tình tiền viên mãn, hạnh phúc

Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của quý nhân và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Bạn sẽ được giới thiệu cho nhiều nhiệm vụ giúp phát huy năng lực. Hãy tự tin nắm bắt thời cơ thuộc về mình nhé.

Tử vi ngày mới 20/10/2022 cho thấy có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý được tận hưởng một ngày yên bình và thuận lợi. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dù có gặp phải khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ.

Tử vi ngày mới 20/10/2022 cho thấy người tuổi Thìn sẽ đón vận may về tài lộc. Nhờ có quý nhân xuất hiện mang đến cho Thìn không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt.

Vận trình tình cảm khá hài hòa, tốt đẹp, tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng, thắm thiết. Bản mệnh và nửa kia của mình tìm được tiếng nói chung, thấu hiểu và chia sẻ với nhau nên trở thành động lực cố gắng của đối phương.

Thìn chỉ cần tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Không nên do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc chính nên hãy cố gắng phát huy cao độ để cải thiện mức lương hiện tại của mình. Nếu như Thìn quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Tử vi báo tin mừng cho đường tình cảm của con giáp này. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tia sáng tình yêu của đời mình, dù bản mệnh có nhiều nỗi lo lắng và sợ hãi nhưng chỉ cần bạn nghiêm túc và chân thành thì chắc chắn có quyền được hưởng hạnh phúc thuộc về mình.

Tuổi Tị

Tử vi ngày mới 20/10/2022 Thực Thần xuất hiện, tuổi Tỵ sẽ đón nhận nhiều may mắn. Tin vui về tiền bạc khiến con giáp này trở nên lạc quan, phấn khởi và hào hứng hơn. Bản mệnh biết thế mạnh của mình nằm ở đâu nên phát huy hết sức mình, không để cơ hội vụt qua.

Người làm kinh doanh thì hôm nay cũng sẽ giành được những thành quả to lớn. Đón đầu xu hướng, có tầm nhìn xa, bản mệnh làm được những điều mà không phải ai cũng làm được, nhờ thế mà tiền thu về đầy túi, ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Mộc sinh Hỏa nên các mối quan hệ xung quanh con giáp này cũng trở nên hài hòa, dễ chịu hơn. Những mâu thuẫn, hiểu nhầm trước đó dần được gỡ bỏ, đây cũng là niềm vui mà bạn muốn nhận được sau bao ngày gặp vướng mắc mà không thể tập trung vào công việc.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.