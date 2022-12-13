Tử vi học có nói, năm nay là năm khá may mắn với tuổi Tỵ, nhưng đặc biệt hơn đến cuối năm lại càng thăng hoa rực rỡ hơn. Tử vi dự báo ngày mai thứ Tư ngày (14/12), tuổi Tỵ sẽ biết những công sức mình từng bỏ ra được đền đáp xứng đáng như thế nào. Từ sự nghiệp, tình cảm, tài vận đều thuận buồm xuôi gió, trước Tết nếu không có nhiều của cải thì cuộc sống cũng êm đềm, viên mãn.

Năm 2022 không phải là năm may mắn với tuổi Mùi nhưng họ chưa bao giờ nản lòng. Con giáp này có sự kiên trì và bản lĩnh, những lúc gặp khó khăn, họ đều cho đó là thử thách cần phải vượt qua. Tuổi Mùi không quá hy vọng vào điều gì nên họ cũng ít khi thất vọng, khi nào họ có duyên với cuộc sống sung túc thì sẽ hạnh phúc đón nhận điều đó. Tử vi học có nói, chỉ cần chịu đựng thêm một chút, một khi bước qua năm 2023, cuộc sống tuổi Mùi sẽ thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai thứ Tư ngày (14/12), mọi may mắn sẽ tìm đến tuổi Mùi giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc. Những khó khăn còn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp, đặc biệt hơn là tài vận của tuổi Mùi ngày càng dồi dào.

Tuổi Thân

Thân đón nhận vận trình khởi sắc ở nhiều phương diện. Con giáp này có cơ hội thể hiện tài năng của mình trong công việc. Mặc dù đôi khi vẫn gặp chút trở ngại nhưng nhờ sự thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt nên vẫn thuận lợi vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 14/12, Đường tài lộc của Thân ngày càng sáng rực, tài sản tích cóp ngày càng đầy hơn. Bản mệnh có cơ may phát tài rất lớn, đặc biệt là người kinh doanh buôn bán. Vì chuyện làm ăn thuận lợi nên tiền bạc ào ào đổ về nhà, chẳng lo túng thiếu.

Nếu làm công ăn lương, những người đã cống hiến cho công việc có thể được nhận một khoản tiền thưởng xứng đáng. Còn nếu muốn cải thiện cuộc sống, Thân có thể nhận thêm việc bên ngoài với mức lương phù hợp.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.