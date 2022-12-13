Qua hết hôm nay (13/12), Hỷ Thần “gõ cửa trao quà”, 3 con giáp một bước lên mây, trúng số bất ngờ, tài sản tăng nhanh chóng mặt, gặp thời trúng mánh, tiền ùa vào túi như vũ bão, cuối năm phát tài

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 09:33

Tử vi dự báo qua hết hôm nay (13/12), 3 con giáp một bước lên mây, tài sản tăng nhanh chóng mặt, gặp thời trúng mánh, tiền ùa vào túi như vũ bão, cuối năm phát tài

Tuổi Ngọ

Nhờ có cát tinh tạo điều kiện để cải thiện tài chính nên Ngọ có cơ hội phát tài vào cuối tuần này. Dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp buôn bán thì Ngọ cũng có cơ hội thuận lợi để kiếm thêm nhiều tiền. Bản thân Ngọ cũng không ngờ được mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy.

Qua hết hôm nay (13/12), Hỷ Thần “gõ cửa trao quà”, 3 con giáp một bước lên mây, trúng số bất ngờ, tài sản tăng nhanh chóng mặt, gặp thời trúng mánh, tiền ùa vào túi như vũ bão, cuối năm phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu làm kinh doanh, Ngọ sẽ đưa ra được nhiều quyết định chính xác. Nhờ vậy mà tiền bạc đổ về nhanh chóng. Khoản tiền mà Ngọ thu được khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nó giúp bạn quên đi mệt mỏi của công việc.

Tử vi dự báo hết hôm nay (13/12), nếu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó thì bạn cũng nên tranh thủ thời điểm may mắn này mà thực hiện ngay. Bạn cũng có thể xin ý kiến của mọi người xung quanh nếu vẫn còn cảm thấy do dự vấn đề gì.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, tuổi Thìn làm một trong những con giáp có số mệnh phú quý bởi sự bản lĩnh của họ. Tuy năm 2022 là một năm không thuận lợi với tuổi Thìn nhưng họ lại được đền đáp vào những tháng cuối năm. Cụ thể, hết tháng 12, tuổi Thìn sẽ được thần tài chiếu cố bất ngờ, sự nghiệp ngỡ rằng dậm chân tại chỗ lại bất ngờ phất lên như diều gặp gió.

Qua hết hôm nay (13/12), Hỷ Thần “gõ cửa trao quà”, 3 con giáp một bước lên mây, trúng số bất ngờ, tài sản tăng nhanh chóng mặt, gặp thời trúng mánh, tiền ùa vào túi như vũ bão, cuối năm phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 13/12, hững kế hoạch làm ăn dang dở sẽ được quý nhân giúp đỡ, hoàn thành một cách tốt đẹp, kéo theo tài vận cũng dồi dào không kém. Dự kiến trước Tết 2023, những người tuổi Thìn muốn gì sẽ được đó, cuộc sống vẹn toàn tình tiền có đủ.

Tuổi Sửu

Cần mẫn, chăm chỉ và có tham vọng nên dù hiền lành nhưng người tuổi Sửu vẫn thừa khả năng làm giàu. Họ biết cách đối nhân xử thế, chăm làm việc thiện nên tích được rất nhiều công đức. Nhờ thế, Sửu được trời ban cho vô số phúc phần, làm ăn khấm khá.

Qua hết hôm nay (13/12), Hỷ Thần “gõ cửa trao quà”, 3 con giáp một bước lên mây, trúng số bất ngờ, tài sản tăng nhanh chóng mặt, gặp thời trúng mánh, tiền ùa vào túi như vũ bão, cuối năm phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (13/12), Vận mệnh của Sửu trong năm 2022 sẽ xoay chuyển bất ngờ, thành công vang dội. Nếu đang làm chủ, Sửu chắc chắn sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, nếu đang làm công ăn lương nhất định sẽ thăng quan tiến chức, thu nhập tăng đáng kể, cả năm sung túc.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 13/12/2022, 3 con giáp cầu được ước thấy, được quý nhân hậu thuẫn, giàu sang khủng khiếp, phát tài bất ngờ, tiền bạc đổ về ngập mặt trước Tết

Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 13/12/2022, 3 con giáp cầu được ước thấy, được quý nhân hậu thuẫn, giàu sang khủng khiếp, phát tài bất ngờ, tiền bạc đổ về ngập mặt trước Tết

Tử vi dự báo thứ Ba ngày 13/12/2022, 3 con giáp cầu được ước thấy, được quý nhân hậu thuẫn, giàu sang khủng khiếp, phát tài bất ngờ, tiền bạc đổ về ngập mặt trước Tết

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi hôm nay Tử vi ngày 13/12 3 con giáp một bước lên mây trúng số bất ngờ

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 35 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 41 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 10 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới