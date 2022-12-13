Qua hết hôm nay (13/12), Hỷ Thần “gõ cửa trao quà”, 3 con giáp một bước lên mây, trúng số bất ngờ, tài sản tăng nhanh chóng mặt, gặp thời trúng mánh, tiền ùa vào túi như vũ bão, cuối năm phát tài

Nhờ có cát tinh tạo điều kiện để cải thiện tài chính nên Ngọ có cơ hội phát tài vào cuối tuần này. Dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp buôn bán thì Ngọ cũng có cơ hội thuận lợi để kiếm thêm nhiều tiền. Bản thân Ngọ cũng không ngờ được mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy.

Tử vi dự báo hết hôm nay (13/12), nếu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó thì bạn cũng nên tranh thủ thời điểm may mắn này mà thực hiện ngay. Bạn cũng có thể xin ý kiến của mọi người xung quanh nếu vẫn còn cảm thấy do dự vấn đề gì.

Nếu làm kinh doanh, Ngọ sẽ đưa ra được nhiều quyết định chính xác. Nhờ vậy mà tiền bạc đổ về nhanh chóng. Khoản tiền mà Ngọ thu được khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nó giúp bạn quên đi mệt mỏi của công việc.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, tuổi Thìn làm một trong những con giáp có số mệnh phú quý bởi sự bản lĩnh của họ. Tuy năm 2022 là một năm không thuận lợi với tuổi Thìn nhưng họ lại được đền đáp vào những tháng cuối năm. Cụ thể, hết tháng 12, tuổi Thìn sẽ được thần tài chiếu cố bất ngờ, sự nghiệp ngỡ rằng dậm chân tại chỗ lại bất ngờ phất lên như diều gặp gió.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 13/12, hững kế hoạch làm ăn dang dở sẽ được quý nhân giúp đỡ, hoàn thành một cách tốt đẹp, kéo theo tài vận cũng dồi dào không kém. Dự kiến trước Tết 2023, những người tuổi Thìn muốn gì sẽ được đó, cuộc sống vẹn toàn tình tiền có đủ.

Tuổi Sửu

Cần mẫn, chăm chỉ và có tham vọng nên dù hiền lành nhưng người tuổi Sửu vẫn thừa khả năng làm giàu. Họ biết cách đối nhân xử thế, chăm làm việc thiện nên tích được rất nhiều công đức. Nhờ thế, Sửu được trời ban cho vô số phúc phần, làm ăn khấm khá.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay (13/12), Vận mệnh của Sửu trong năm 2022 sẽ xoay chuyển bất ngờ, thành công vang dội. Nếu đang làm chủ, Sửu chắc chắn sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, nếu đang làm công ăn lương nhất định sẽ thăng quan tiến chức, thu nhập tăng đáng kể, cả năm sung túc.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.