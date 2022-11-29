Tử vi ngày mai, thứ Tư 30/11/2022, cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 04:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng' vào ngày 30/11.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ cực kì dồi dào, đặc biệt người đang đầu tư kinh doanh vào ngày 30/11. Vận mệnh của con giáp này được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt là về đường công danh, sự nghiệp. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình, bất chấp khó khăn để đạt đến thành công như mong đợi. 

Đường tình duyên của con giáp may mắn này khởi sắc rõ ràng, nếu đã có người thầm thương trộm nhớ thì con giáp này hãy tỏ tình với người đó đi. Bạn có thể lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò lãng mạn với nửa kia của mình ở một quán cafe yên tĩnh hoặc nơi đặc biệt nào đó, cố gắng tạo bầu không khí thoải mái nhất. 

Tử vi ngày mai, thứ Tư 30/11/2022, cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ cực kì dồi dào, đặc biệt người đang đầu tư kinh doanh vào ngày 30/11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vào ngày 30/11, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ khởi sắc và diễn ra suôn sẻ. Dự báo bản mệnh sẽ trở nên kiên quyết, cương nghị hơn trong các quyết định quan trọng nên hạn chế được tối đa những sai lầm không mong muốn. Con giáp này cần phải giữ thái độ tỉnh táo trong mọi tình huống vì xung quanh có khá nhiều rủi ro.

Vận trình tình cảm của bạn cũng sẽ vô cùng đẹp đẽ. Đào hoa vượng đem tới cho người tuổi này những tin vui bất ngờ liên quan tới chuyện tình yêu lứa đôi. Người độc thân cũng tìm được mối duyên số tốt lành sau bao ngày nỗ lực tìm kiếm.

Tử vi ngày mai, thứ Tư 30/11/2022, cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 2
Vào ngày 30/11, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ khởi sắc và diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có thể giải quyết được khó khăn trước mắt, dù làm việc gì bản mệnh cũng có quý nhân hỗ trợ. Cuộc sống của con giáp này nhìn chung diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, có bước tiến triển mới. Đặc biệt, trong sự nghiệp, bạn tiếp tục đặt những bước đi vững chắc. Bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên có thể phát huy hết khả năng và ưu điểm vốn có, thu về thêm nhiều thành công, giúp tài chính vững vàng hơn.

Chuyện tình cảm tươi sáng vui vẻ. Tuổi Ngọ và nửa kia luôn có sự đồng lòng để vượt qua các sóng gió mà cuộc sống đặt ra. May mắn rằng cả hai hiểu rằng hạnh phúc gia đình phải được xây dựng trên sự bao dung, tôn trọng lẫn nhau.

Tử vi ngày mai, thứ Tư 30/11/2022, cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ sẽ có thể giải quyết được khó khăn trước mắt, dù làm việc gì bản mệnh cũng có quý nhân hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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