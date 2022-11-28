Đúng 0h đêm ngày 29/11/2022, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 19:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến vào đúng ngày 29/11.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc khá thuận lợi, nhân cơ hội này thì người tuổi Mão sẽ có thể phát triển, mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh, tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Dù nguồn thu chính chưa có dấu hiệu khởi sắc nhưng các nguồn thu phụ khá dồi dào nên bản mệnh tiền tiêu rủng rỉnh, không phải nghĩ ngợi nhiều.

Bên cạnh đó, đường tình duyên của con giáp may mắn này cũng diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh có thể đón nhiều tin vui về nhân duyên tốt lành. Dù là người có cặp có đôi hay độc thân thì đều trải qua những điều ngọt ngào của tình yêu.

Đúng 0h đêm ngày 29/11/2022, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến - Ảnh 1
Vận trình tài lộc khá thuận lợi, nhân cơ hội này thì người tuổi Mão sẽ có thể phát triển, mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh, tăng thêm nguồn thu nhập cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 0h ngày 29/11/2022, người tuổi Thìn sẽ nhận được sự giúp sức cũng như hưởng ứng từ đồng nghiệp, thêm vào đó là cả sự tin tưởng của cấp trên. Đây là cơ hội quý giá để bản mệnh có thể chứng minh năng lực của mình cho nên hãy cố gắng tận dụng thật tốt, điều này sẽ rất có lợi cho chặng đường thăng tiến của bạn.

Về vận tình duyên, người còn độc thân hãy thoải mái đón nhận những lời giới thiệu của mọi người nhé. Biết đâu nhờ những lần gặp gỡ đó mà bản mệnh sẽ tìm được hạnh phúc thực sự thuộc về mình, tạo nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào say đắm.

Đúng 0h đêm ngày 29/11/2022, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến - Ảnh 2
Đúng 0h ngày 29/11/2022, người tuổi Thìn sẽ nhận được sự giúp sức cũng như hưởng ứng từ đồng nghiệp, thêm vào đó là cả sự tin tưởng của cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thực Thần đem lại cho người tuổi Hợi những tin vui trên phương diện tài lộc vào thời điểm tới. Với người làm công việc tự do, bạn nhận được khoản tiền thù lao sau khi đã hoàn thành tốt hợp đồng được ký kết. Với người làm công ăn lương, nếu bạn đã sắp xếp thời gian để làm thêm các công việc tay trái thì nay là lúc bạn được tận hưởng thành quả.

Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của người mà bạn thầm mến đã lâu. Mối quan hệ của hai người ấm lên nhanh chóng, khiến mọi người xung quanh ai cũng ngưỡng mộ. Với người đã lập gia đình, bạn rất hạnh phúc nhận được sự trân trọng của nửa kia. Người ấy luôn chia sẻ, tâm sự với bạn mọi điều trong cuộc sống, đồng thời tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của bạn.

Đúng 0h đêm ngày 29/11/2022, 3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến - Ảnh 3
Thực Thần đem lại cho người tuổi Hợi những tin vui trên phương diện tài lộc vào thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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