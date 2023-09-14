Tử vi ngày mai, thứ Sáu (15/9/2023): Thìn đón vận may lớn, Dậu tình duyên viên mãn, Dần giàu sang phú quý bủa vây

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 15/9/2023, tuổi Thìn đón vận may khá lớn ở hầu hết các phương diện. Bản mệnh luôn giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người, nhờ đó mà vận may lúc nào cũng mỉm cười.

Tình cảm tương đối ổn định, cả hai có thể biến mọi thứ thêm lãng mạn bằng một buổi hẹn hò ngọt ngào vào tối nay. Mối quan hệ thường xuyên được hâm nóng và vun vén sẽ luôn bền vững cho dù cả hai đều là người bận rộn với công việc riêng.

Ngày này con giáp còn có thể gia tăng ngân sách của mình khi nhận được nhiều khoản thu lớn. Con giáp này có thể nghĩ tới việc đầu tư hoặc tham gia dự án nào đó cùng bạn bè, hoặc bản mệnh cũng có thể bỏ vốn kinh doanh, bắt đầu phát triển từng bước một sẽ đạt được thành tựu nhưng mong muốn.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vui tính, hài hước, rất thích kết giao với bạn bè mới. Con giáp này rất may mắn, họ bỏ ra bao nhiêu thì thu lại về kết quả gấp nhiều lần những gì đã bỏ ra nên cuộc sống rất ung dung, tự tại.

Tử vi cho biết bước sang ngày 15/9 của người tuổi Dậu vì xuất hiện cát tinh nên tài vận tăng lên không ngừng. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn thu nhập sẽ tăng lên nhanh chóng, các khoản tiền lớn nhỏ sẽ thi nhau chảy vào túi người tuổi Ngọ.

Ngoài ra, tài vận tốt cũng thúc đẩy vận đào hòa của con giáp này. Những người tuổi Dậu độc thân sẽ có cơ hội bảy tỏ tình cảm với người mình thầm thương trộm nhớ và do được Nguyệt Lão se duyên nên chắc chắn sẽ có được một kết quả viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 15/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần thường xuyên có nhiều sáng kiến thông minh, chủ động làm mọi việc theo yêu cầu.

Công việc: Người tuổi Dần có nhiều sáng kiến thông minh, được nhiều người yêu mến, làm việc đúng yêu cầu đề ra.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm dù cô đơn, nhưng bạn đã biết được những thay đổi thật lòng của bản thân.

Tài lộc: Thời điểm vàng cho bản thân nhận được nhiều tài chính vào túi.

Sức khoẻ: Cố gắng cải thiện tình trạng thể lực, không nên lao lực quá độ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.