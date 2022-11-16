Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, Kiếp tài giáng họa, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối, tiểu nhân hãm hại, chẳng mấy ấm êm

Tuổi Tý

Xem tử vi thứ Năm ngày 17/11/2022 của 12 con giáp, Tương Hại khiến người tuổi Tý thường xuyên vướng phải rắc rối trong công việc vào ngày hôm nay. Dù làm việc gì đi nữa, bạn cũng cần luôn cảnh giác trước nguy cơ kẻ tiểu nhân hãm hại.



Chuyện đầu tư, kinh doanh cũng cần hạn chế tiến hành trong ngày hôm nay, nhất là sau khi bạn nghe xong lời rủ rê lôi kéo của người khác. Dù mối đầu tư thoạt nhìn ngon ăn đến mấy thì phía sau cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa bản mệnh vừa nửa kia cũng chẳng mấy yên ấm. Hai người thường xuyên trút giận vào nhau, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Có lẽ cả hai đều cần phải nhìn nhận lại cách hành xử của mình.

Xem tử vi thứ Năm ngày 17/11/2022 của 12 con giáp, Tương Hại khiến người tuổi Tý thường xuyên vướng phải rắc rối trong công việc vào ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Quan nhập mệnh khuyên tuổi Mão nên cẩn thận trong công việc. Chỉ khi tuổi này chấp nhận khó khăn đang xảy ra thì mới đủ sáng suốt để giải quyết vấn đề. Các bạn nên hạn chế dính líu đến pháp luật, giấy tờ, tranh chấp trong ngày này, rất rắc rối. Tiền bạc tụt dốc vì lâm Tương Xung. Làm được bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, đó là tuổi Mão. Một số người sẽ đau đầu vì con cái, người thân, không lo thì không có ai lo hộ, việc gì cũng tìm đến tiền của bạn.