Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, Kiếp tài giáng họa, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối, tiểu nhân hãm hại, chẳng mấy ấm êm

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 10:42

Xem tử vi thứ Năm 17/11/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết cụ thể những biến động trong vận trình của mình, từ đó luôn ở thế chủ động ứng phó.

Tuổi Tý

Xem tử vi thứ Năm ngày 17/11/2022 của 12 con giáp, Tương Hại khiến người tuổi Tý thường xuyên vướng phải rắc rối trong công việc vào ngày hôm nay. Dù làm việc gì đi nữa, bạn cũng cần luôn cảnh giác trước nguy cơ kẻ tiểu nhân hãm hại.

Chuyện đầu tư, kinh doanh cũng cần hạn chế tiến hành trong ngày hôm nay, nhất là sau khi bạn nghe xong lời rủ rê lôi kéo của người khác. Dù mối đầu tư thoạt nhìn ngon ăn đến mấy thì phía sau cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa bản mệnh vừa nửa kia cũng chẳng mấy yên ấm. Hai người thường xuyên trút giận vào nhau, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Có lẽ cả hai đều cần phải nhìn nhận lại cách hành xử của mình.

Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, Kiếp tài giáng họa, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối, tiểu nhân hãm hại, chẳng mấy ấm êm - Ảnh 1
Xem tử vi thứ Năm ngày 17/11/2022 của 12 con giáp, Tương Hại khiến người tuổi Tý thường xuyên vướng phải rắc rối trong công việc vào ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Quan nhập mệnh khuyên tuổi Mão nên cẩn thận trong công việc. Chỉ khi tuổi này chấp nhận khó khăn đang xảy ra thì mới đủ sáng suốt để giải quyết vấn đề. Các bạn nên hạn chế dính líu đến pháp luật, giấy tờ, tranh chấp trong ngày này, rất rắc rối. Tiền bạc tụt dốc vì lâm Tương Xung. Làm được bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, đó là tuổi Mão. Một số người sẽ đau đầu vì con cái, người thân, không lo thì không có ai lo hộ, việc gì cũng tìm đến tiền của bạn.

Vận tình cảm không tốt vì Mộc Kim tương khắc. Cách dễ nhất để tự chuốc khổ vào thân là ngó nghiêng cuộc sống của người khác và so sánh với cuộc sống của mình. Bạn nên bớt lo bớt nghĩ thì tâm mới an được, suốt ngày lo hộ chuyện người khác chỉ thêm mệt thân mà thôi.

Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, Kiếp tài giáng họa, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối, tiểu nhân hãm hại, chẳng mấy ấm êm - Ảnh 2
Thiên Quan nhập mệnh khuyên tuổi Mão nên cẩn thận trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Thân phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt của đồng nghiệp hoặc đối thủ. Đáng buồn khi đó là sự cạnh tranh thiếu lành mạnh khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức hoặc phải chịu đựng nhiều điều bất công. 

Khi gặp khó khăn ở công việc hiện tại, bạn nên suy nghĩ để tìm ra ngọn nguồn vấn đề và có biện pháp để khắc phục, không nên trốn tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Chỉ có cách làm như vậy, bạn mới có thể trưởng thành và bản lĩnh hơn. Thổ sinh Kim, may mắn gia đình luôn là hậu phương vững vàng cho bản mệnh. Dù ngoài xã hội phải vất vả thế nào đi nữa, bạn cũng luôn cảm thấy thư thái khi về đến nhà. Để nhẹ nhõm hơn, hãy tâm sự những khó khăn mình gặp phải cho người thân để mọi người có thể giúp bạn nhé.

Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, Kiếp tài giáng họa, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối, tiểu nhân hãm hại, chẳng mấy ấm êm - Ảnh 3
Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Thân phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt của đồng nghiệp hoặc đối thủ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, ngày 15/11/2022, đại lộc ập đến, 3 con giáp phát tài rực rỡ, tiền bạc phất cao, bất chấp nghịch cảnh

Sau ngày mai, ngày 15/11/2022, đại lộc ập đến, 3 con giáp phát tài rực rỡ, tiền bạc phất cao, bất chấp nghịch cảnh

3 con giáp Tý – Mùi – Dần với tính cách mạnh mẽ, sau ngày mai (15/11), bất chấp mọi sóng gió vươn lên đón nhận cơn mưa may mắn tứ phương.

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