Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 17/11/2022, Kiếp tài giáng họa, 3 con giáp gặp nhiều rắc rối, tiểu nhân hãm hại, chẳng mấy ấm êm

Xem tử vi thứ Năm 17/11/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết cụ thể những biến động trong vận trình của mình, từ đó luôn ở thế chủ động ứng phó.
- Trúng số độc đắc đúng 16h30 ngày 21/10 âm lịch, 3 con giáp một bước lên tiên, uống no lộc trời, tài lộc rực rỡ
- Sau hôm nay, ngày 14/11/2022, 3 con giáp uống no lộc trời, Thần Tài phát may mắn, tài lộc ùa đến nhà, ra đường đụng quý nhân
Tuổi Tý
Xem tử vi thứ Năm ngày 17/11/2022 của 12 con giáp, Tương Hại khiến người tuổi Tý thường xuyên vướng phải rắc rối trong công việc vào ngày hôm nay. Dù làm việc gì đi nữa, bạn cũng cần luôn cảnh giác trước nguy cơ kẻ tiểu nhân hãm hại.
Chuyện đầu tư, kinh doanh cũng cần hạn chế tiến hành trong ngày hôm nay, nhất là sau khi bạn nghe xong lời rủ rê lôi kéo của người khác. Dù mối đầu tư thoạt nhìn ngon ăn đến mấy thì phía sau cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa bản mệnh vừa nửa kia cũng chẳng mấy yên ấm. Hai người thường xuyên trút giận vào nhau, khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Có lẽ cả hai đều cần phải nhìn nhận lại cách hành xử của mình.
Tuổi Mão
Thiên Quan nhập mệnh khuyên tuổi Mão nên cẩn thận trong công việc. Chỉ khi tuổi này chấp nhận khó khăn đang xảy ra thì mới đủ sáng suốt để giải quyết vấn đề. Các bạn nên hạn chế dính líu đến pháp luật, giấy tờ, tranh chấp trong ngày này, rất rắc rối. Tiền bạc tụt dốc vì lâm Tương Xung. Làm được bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, đó là tuổi Mão. Một số người sẽ đau đầu vì con cái, người thân, không lo thì không có ai lo hộ, việc gì cũng tìm đến tiền của bạn.
Vận tình cảm không tốt vì Mộc Kim tương khắc. Cách dễ nhất để tự chuốc khổ vào thân là ngó nghiêng cuộc sống của người khác và so sánh với cuộc sống của mình. Bạn nên bớt lo bớt nghĩ thì tâm mới an được, suốt ngày lo hộ chuyện người khác chỉ thêm mệt thân mà thôi.
Tuổi Thân
Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Thân phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt của đồng nghiệp hoặc đối thủ. Đáng buồn khi đó là sự cạnh tranh thiếu lành mạnh khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức hoặc phải chịu đựng nhiều điều bất công.
Khi gặp khó khăn ở công việc hiện tại, bạn nên suy nghĩ để tìm ra ngọn nguồn vấn đề và có biện pháp để khắc phục, không nên trốn tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Chỉ có cách làm như vậy, bạn mới có thể trưởng thành và bản lĩnh hơn. Thổ sinh Kim, may mắn gia đình luôn là hậu phương vững vàng cho bản mệnh. Dù ngoài xã hội phải vất vả thế nào đi nữa, bạn cũng luôn cảm thấy thư thái khi về đến nhà. Để nhẹ nhõm hơn, hãy tâm sự những khó khăn mình gặp phải cho người thân để mọi người có thể giúp bạn nhé.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm