Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhanh xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Mão bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ. May mắn thay, con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp.

Tử vi dự báo ngày mai, thứ Ba (6/12/2022), người tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

Những người cầm tinh con Chuột được biết đến với tài năng, tháo vát hơn người. Không những thế, họ lại giỏi giang, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Người tuổi này có tham vọng lớn, không chịu sống an phận thủ thường. Khi gặp khó khăn, thất bại, họ hiếm khi nản lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Ba (6/12/2022), sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều điểm sáng. Họ được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiều cơ hội tiến thân. Người tuổi Tý làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm, doanh số tăng cao ngất ngưởng. Sự nỗ lực không ngừng của người tuổi Tý cuối cũng cũng được đền đáp.

Tuổi Hợi

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Hợi hãy cảm tạ trời đất bởi trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong tháng 12 dương tới đây. Thời gian trước bị hung tinh quấy phá, vì thế mà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao, thị phi cũng dồn dập, khiến cho cuộc sống rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 6/12/2022, do được quý nhân trợ giúp nên con đường hoạnh tài cũng tới, tuổi Hợi nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.