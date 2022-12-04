Người tuổi Sửu đã vượt qua nạn tam tai của mình nên trong thời gian tới công việc làm ăn phát tài trong ba năm trở lại đây là điều hợp lý. Bởi sau khi bước sang năm 2022, con giáp tuổi Sửu luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Trong thời gian tới, chỉ cần tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có.

Tử vi dự báo bước sang ngày mai, thứ Hai 5/12/2022, này những người tuổi Sửu sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Trong thời gian tới, đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Những người tuổi Sửu hãy nắm lấy vận may của mình để cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Tử vi ngày mai, thứ Hai 5/12/2022, với tuổi Dần, vận trình sự nghiệp của bạn trong các tháng cuối năm khá tốt, không chỉ năng lực của bản thân liên tục được nâng cao mà hiệu suất cũng không ngừng được tối ưu hóa, có lợi cho việc phát triển năng lực, thăng tiến lên vị trí xứng đáng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cấp trên sẽ nhìn ra khả năng của người tuổi này và trao cho bạn những đặc quyền, trọng trách như một cách ủng hộ ngầm tới bạn. Chẳng những vậy, đồng nghiệp của người tuổi Dần cũng rất phối hợp, đối phương có thể hợp tác với người tuổi Dần để đôi bên cùng có lợi.

Tuổi Hợi

Sắp tới, người cầm tinh con Lợn sẽ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì con giáp này cũng sẽ có những khoản thu nhiều đến bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 5/12/2022, là thời điểm người tuổi Hợi làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ bội thu, tài khoản tăng lên vùn vụt. Không những gặp được cơ hội đầu tư thu lời lớn mà còn có khả năng trúng số với giải thưởng không nhỏ. Hơn thế nữa, bản mệnh còn được quý nhân giúp đỡ nên việc làm ăn, buôn bán cực kì phát tài, có thể tìm ra những nguồn hàng dồi dào, không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.