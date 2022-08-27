Tử vi ngày mai Chủ nhật (28/8/2022), 3 con giáp “lên dây cót” rước tài lộc lớn, trúng số độc đắc vào buổi chiều, tậu xe mua nhà, sự nghiệp phát đạt, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 18:42

Ngày mai Chủ nhật (28/8/2022), 3 tuổi dưới đây phất lên trông thấy, rước tài đón lộc vào nhà, tiền vàng đếm mỏi tay, công thành sự nghiệp hanh thông sáng ngời.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mai Chủ nhật (28/8/2022) cho biết, những người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài phù hộ, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, phát tài, phát đạt trong sự nghiệp, đi kèm với đó là sự giàu sang, công danh. Trong những ngày tới, bạn không quá kém về tiền bạc, dùng tiền để có được hạnh phúc là điều rất nên làm.

Cũng từ ngày 28/8, và bạn sẽ gây ấn tượng với nhiều người vì không còn là người nhát gan như trước nữa. Bạn mạnh mẽ, bạn tự tin, bạn không sợ hãi. Các ngôi sao may mắn sẽ chiếu sáng rực rỡ, bạn sẽ xử lý tốt các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, làm ăn ngày càng nhiều đối tác, ngày càng có nhiều người bạn tâm giao và sống cuộc sống của chính bạn tuyệt vời.

Tử vi ngày mai Chủ nhật (28/8/2022), 3 con giáp “lên dây cót” rước tài lộc lớn, trúng số độc đắc vào buổi chiều, tậu xe mua nhà, sự nghiệp phát đạt, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Tử vi ngày mai Chủ nhật (28/8/2022), người tuổi Dần rước tài lộc lớn, trúng số độc đắc vào buổi chiều, tậu xe mua nhà, sự nghiệp phát đạt, giàu sang phú quýẢnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mai Chủ nhật (28/8/2022) cho thấy người tuổi Tý tương đối ổn định, nam mệnh vững vàng, có nhiều sự kiện như yến tiệc, đám hỏi.

Tình duyên: Dù độc thân hay đã kết hôn, Tý đều dễ xảy ra tranh chấp với người nhà hoặc người yêu vì những chuyện vặt vãnh.

Công việc: Hôm nay tâm trạng bạn không được tốt nên không thể dồn hết tâm sức cho công việc, làm một số việc nhỏ cũng không hoàn thành.

Tài lộc: Vận may tài lộc không có nhiều thay đổi trong ngày hôm nay, bạn không có thu nhập đặc biệt bên ngoài, trong cuộc sống cũng không có khoản chi tiêu đặc biệt. Hôm nay không thích hợp để bàn bạc chuyện tài chính với người nhà hoặc đối tác trong ngày hôm nay.

Tử vi ngày mai Chủ nhật (28/8/2022), 3 con giáp “lên dây cót” rước tài lộc lớn, trúng số độc đắc vào buổi chiều, tậu xe mua nhà, sự nghiệp phát đạt, giàu sang phú quý - Ảnh 2

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mai Chủ nhật (28/8/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn có vận trình được cải thiện, họ tìm được sức mạnh để tiến về phía trước.

Tình duyên: Trong quan hệ tình cảm bạn sẽ có chút tự ti, thường cảm thấy mình không xứng với đối phương, kiểu suy nghĩ này rất tệ.

Công việc: Bạn nên dốc hết sức trong sự nghiệp, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đi đường tắt, nếu sai đường thì bạn có thể chẳng có gì cả.

Tài lộc: Cơ hội không có nhiều, muốn có thu nhập đột phá thì bạn cần phải vượt qua những trở ngại và chịu áp lực nhất định mới có được.

Tử vi ngày mai Chủ nhật (28/8/2022), 3 con giáp “lên dây cót” rước tài lộc lớn, trúng số độc đắc vào buổi chiều, tậu xe mua nhà, sự nghiệp phát đạt, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Tử vi ngày mai Chủ nhật (28/8/2022), tuổi Thìn tậu xe mua nhà mới, sự nghiệp phát đạt, giàu sang phú quý. - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi tâm linh tử vi Tử vi ngày mai Chủ nhật (28/8/2022) Tử vi ngày mai 26/8/2022 3 con giáp “lên dây cót” rước tài lộc lớn trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 18 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt