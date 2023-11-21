Tử vi ngày mai (22/11) của 12 con giáp: Mùi hóa hung thành cát, Tuất bạc vàng đầy nhà, Hợi ngồi không cũng hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 16:33

Theo tử vi tháng 11/2023, 3 con giáp sau ngày mới có nhiều may mắn về tài lộc, giàu càng thêm giàu, nhà xe có đủ.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 21/11/2023, tuổi Mùi một khi đã đặt ra quyết tâm sẽ thực hiện điều đó, bất kể kết quả cuối cùng có thể thất bại. Con giáp này luôn sẵn lòng chấp nhận để thu thập những kinh nghiệm quý báu từ mọi hành động.

Ban đầu, những người xung quanh bản mệnh có thể sửng sốt và có phản ứng mạnh trước sự thay đổi này. Tuy nhiên, dần dần họ sẽ quen điều này. Quan trọng nhất là tuổi Mùi luôn giữ vững quyết tâm và dám bước tiến, bất kể kết quả cuối cùng có như ý hay không.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi cũng rất thuận lợi. Người độc thân sẽ nhận được nhiều lời mời hẹn hò từ người khác giới. Dù bản mệnh là nam hay nữ đều luôn có sức hấp dẫn khiến người khác phải tỏ ra quan tâm và yêu mến.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi ngày mai (22/11) của 12 con giáp: Mùi hóa hung thành cát, Tuất bạc vàng đầy nhà, Hợi ngồi không cũng hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất có đường tài lộc suôn sẻ, núi vàng núi bạc vững mạnh. Họ có năng lực kinh tế mạnh, phú quý thường xuyên gõ cửa, sự nghiệp phát triển theo chiều hướng tốt. Khi gặp khó khăn, người tuổi Tuất thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cho nên sự nghiệp của họ cũng dễ thành công hơn.

Người tuổi Tuất là người dũng cảm, luôn giữ vững niềm tin, họ sẽ không trở thành người chạy theo đám đông. Vì vậy đúng 21/11, tài lộc sẽ gõ cửa nhà người tuổi Tuất. Trong năm nay người tuổi Tuất không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính, vì quản lý tài chính là thế mạnh của họ. Ngoài ra, họ khá tinh tế trong giao thiệp, hiểu được đối phương cần gì nên có thể dễ dàng xử lý các tình huống đối nhân xử thế.

Tử vi ngày mai (22/11) của 12 con giáp: Mùi hóa hung thành cát, Tuất bạc vàng đầy nhà, Hợi ngồi không cũng hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi ngày 21/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi liên kết nhiều việc giúp công việc cải thiện.   

Công việc: Ngày hôm nay, tuổi Hợi đang có nhiều kế hoạch cho bản thân, cải thiện công việc chỉn chu. 

Tình cảm: Tình cảm của bạn cải thiện nhiều hơn mỗi ngày.

Tài lộc: Chi tiêu đã tốt hơn khi bạn biết quản lí tài chính.

Sức khoẻ: Tuân theo chỉ định của bác sĩ.

Tử vi ngày mai (22/11) của 12 con giáp: Mùi hóa hung thành cát, Tuất bạc vàng đầy nhà, Hợi ngồi không cũng hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ đây đến hết tháng 12/2023 dương lịch, 3 con giáp sau cát tường như ý, tiền của vào ào ào như nước, vàng bạc sáng chói trước cửa nhà.

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