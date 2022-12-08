Tử vi ngày mai (16/11 âm lịch), 3 con giáp THOÁT KHỎI VẬN HẠN, vượt qua nghèo khó, đạp trúng rương vàng, may mắn liên miên, làm đâu thắng đó, sự nghiệp công danh khởi sắc rõ rệt ầm ầm

Tử vi 12 con giáp cho biết, 3 con giáp này thoát khỏi vận hạn, vượt qua nghèo khó, đạp trúng rương vàng, may mắn liên miên trong ngày mai (16/11 âm lịch).

Tuổi Tỵ Sự nghiệp của những người tuổi Tỵ trong tháng 11 âm lịch khá “phất”. Trong tháng này, bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Quả chỉ ngọt khi bạn đổ mồ hôi, vì vậy, đừng thấy khó khăn, vất vả mà thoái chí, lùi bước. Thành công của bạn sẽ được đánh giá thông qua công sức mà bạn bỏ ra.

Ảnh minh họa: Internet Tử vi dự báo ngày mai (16/11 âm lịch), bạn không nên đầu tư mạo hiểm. Hãy dành một khoản đầu tư vừa phải, ít rủi ro và tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm, lợi nhuận sẽ vượt nhiều so với kỳ vọng của bạn. Ngoài ra, bạn cũng cần cẩn thận khi có ai đó hỏi vay tiền. Về tình cảm, dù đầu tắt mặt tối với công việc nhưng bạn luôn tạo ra sức hút mê người đối với người khác giới. Tình cảm của bạn cũng vì vậy mà tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, bạn không nên quá tham công tiếc việc, bởi như vậy chẳng mấy chốc mà bạn sẽ bị vắt kiệt sức, từ đó hiệu quả công việc cũng không cao. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thời gian để tập thể dục mỗi ngày, tránh để sức khỏe ảnh hưởng tới cuộc sống.

Tuổi Mão Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, chan hòa và luôn biết dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà cuộc sống của tuổi Mão luôn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng vượt qua được mọi sóng gió. Ảnh minh họa: Internet Tử vi ngày mai (16/11 âm lịch), tới sẽ là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc. Tuổi Mão vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Bên cạnh đó, Thần Tài cũng chiếu cố tuổi Mão hết mình, thời gian tới công việc suôn sẻ, tài vận nhất định dồi dào. Tuổi Tý Theo tử vi, ngày mai (16/11 âm lịch), sắp tới, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong thời gian này có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc Ảnh minh họa: Internet Tử vi ngày 16/11 âm lịch, Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ chín muồi để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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