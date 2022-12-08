Tử vi tuần mới (12/12 – 18/12), Thiên hoàng “chiếu mệnh”, 3 con giáp trúng số độc đắc, đệ nhất may mắn “rơi trúng hố vàng”, tài lộc nhân đôi, vượng vận quý nhân, hầu bao rủng rẻng

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 21:25

Tử vi cho biết, 3 con giáp này đệ nhất may mắn “rơi trúng hố vàng”, tài lộc nhân đôi, vượng vận quý nhân, hầu bao rủng rẻng trong tuần mới (12/12 – 18/12),

Tuổi Thìn

Là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc cuối năm 2022, vận khí của tuổi Mùi trong những tháng này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ.

Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết nhưng khoảng cuối năm 2022 này, cuộc sống của bạn cũng đang dần khởi sắc từng chút một, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong vòng 3 tháng tới, tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội thăng thêm thu nhập, đối với những người làm công ăn lương thì có khả năng được thăng chức, tiền lương tăng gấp bội.

Tử vi tuần mới (12/12 – 18/12), Thiên hoàng “chiếu mệnh”, 3 con giáp trúng số độc đắc, đệ nhất may mắn “rơi trúng hố vàng”, tài lộc nhân đôi, vượng vận quý nhân, hầu bao rủng rẻng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo tuần mới (12/12 – 18/12), đường tài vận của những người tuổi này đã có sự chuyển biến tích cực. Bạn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Chỉ cần biết vận dụng những gì mình được học, cộng với kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy sau nhiều lần thất bại, không khó để bạn giành lấy những gì xứng đáng với mình.

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới (12/12 – 18/12), sự nghiệp của người tuổi Hợi cuối tuần tới báo hiệu cát hung đan xen, mưu sự có thành có bại. Tuy nhiên Tý lại có điểm sáng về tài lộc nên khả năng nhận được một khoản lợi nhuận rất lớn.

Tử vi tuần mới (12/12 – 18/12), Thiên hoàng “chiếu mệnh”, 3 con giáp trúng số độc đắc, đệ nhất may mắn “rơi trúng hố vàng”, tài lộc nhân đôi, vượng vận quý nhân, hầu bao rủng rẻng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Hợi cần phải cẩn trọng trong đầu tư, kinh doanh, bản mệnh xác định ngay từ đầu là phải tiến hành thận trọng, không theo kiểu “ăn xổi ở thì” được, nhanh có tiền mà cũng nhanh trắng tay, đừng quá liều lĩnh thành ra “tham thì thâm”.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất độc lập. Họ luôn bao quát mọi vấn đề để làm chủ công việc, duy trì sự độc lập của bản thân. Bằng cách này, tiến trình của con giáp tuổi Dần sẽ luôn trôi chảy, có thể đạt được vị trí cao trong công việc. Năm nay, những người này sẽ kiếm được tiền, không gì có thể cản bước họ.

Tử vi tuần mới (12/12 – 18/12), Thiên hoàng “chiếu mệnh”, 3 con giáp trúng số độc đắc, đệ nhất may mắn “rơi trúng hố vàng”, tài lộc nhân đôi, vượng vận quý nhân, hầu bao rủng rẻng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nửa cuối năm nay, con giáp này sẽ thành công vượt trội, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh. Tử vi dự báo tuần mới (12/12 – 18/12), họ có những bước tiến lớn và tiến nhanh, kinh doanh thành công, kiếm được món tiền lớn nhờ đó mọi thứ đều tăng tốc. Thời gian tới, con giáp tuổi Dần ngày càng lạc quan, kiên định, làm ăn phát tài, cơm áo vô ưu, cuối năm nay sẽ có thu hoạch bất ngờ.

 (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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