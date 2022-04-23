Tử vi ngày cuối tuần (24/04/2022) của 12 con giáp: Cùng đọ độ chi tiền của các con giáp

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp, người tuổi Tý chớ nên ghen tị với thành công của bạn bè ngày hôm nay, đó là tính xấu khi Tỷ Kiên xuất hiện trong hôm nay. Khi họ thành công hơn bạn, hãy chúc mừng họ và lấy đó làm bài học, làm kinh nghiệm để học hỏi và noi theo. Như thế bạn mới có thể thành công được.

Bạn nhận được lời tỏ tình từ chính người mà bạn đã thầm thương trộm nhớ từ lâu. Hai người có thể nên duyên đôi lứa từ lúc này.

Khi tâm không tĩnh thì khả năng đánh giá vấn đề của bạn không còn chính xác nữa, đo đó hôm nay nếu ai xin lời khuyên bạn cũng chớ vội đưa ra lời nhắn nhủ nào nhé. Nếu bạn cảm thấy mệt thì cứ thừa nhận rằng sức khỏe mình không được tốt nên không tập trung được câu hỏi của mọi người.

Tuổi Sửu

Chính Quan nâng đỡ cho phương diện công việc của người tuổi Sửu trong hôm nay. Ngày này, bản mệnh có thể được cất nhắc vào những vị trí vô cùng lý tưởng trong tập thể, điều mà bạn mong mỏi đã từ đâu.

Tuy nhiên, những chú Trâu nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, trao đổi ý kiến với mọi người cũng như tiếp thu các ý kiến góp ý. Bạn là người có năng lực nhưng đôi khi khá cứng đầu, khăng khăng giữ quan điểm phiến diện của bản thân.

Song Mộc Thổ xung khắc lại là dấu hiệu cảnh báo đến những rạn nứt trong cuộc hôn nhân giữa bạn và người ấy. Nhiều vấn đề nảy sinh từ những chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày nhưng lại trở thành viên sạn lớn, khiến chẳng ai trong hai người cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 24/4/2022 hôm nay, tuổi Dần có được tài tinh che chở vì thế con đường tài lộc càng ngày càng thuận lợi. Người làm kinh doanh sẽ dễ kiếm tiền hơn người làm công ăn lương.

Con giáp này cần phải quyết đoán, dứt khoát để đưa ra lựa chọn nhanh chóng và chính xác nhất. Thời cơ chẳng có nhiều, nếu con giáp này để lỡ mất thì khó có thể đạt được mục tiêu mà mình hằng mong đợi.

Mộc khí vượng cho thấy vấn đề sức khỏe của con giáp này đang có nhiều vấn đề cần phải chú ý, nhất là những người có tiền sử bệnh gan. Bản mệnh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng tham công tiếc việc quá mức mà hại cho sức khỏe.

Tuổi Mão

Thực Thần mang tới trải nghiệm thú vị cho tuổi Mão. Đôi khi, việc tận hưởng hành trình còn hay ho hơn là việc đón nhận kết quả. Thế nên hãy cố gắng để tận hưởng mọi cảm xúc thú vị mà hành trình mà bạn có mang lại. Chớ nên chỉ chạy theo cái đích cuối cùng mà thôi.

Mệnh chủ cần đặc biệt đến lưu tâm đến sức khỏe của bản thân. Bạn dễ mắc các bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, ăn uống không ngon miệng, các chứng bệnh về da, ngón tay hay khoang miệng trong ngày này.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 24 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 24/4/2022 hôm nay, tuổi Thìn có thể mất đi công sức gây dựng bấy lâu của mình trên con đường sự nghiệp khi công việc bị tiểu nhân cản trở, khiến cho những kế hoạch đang tiến hành bị dừng lại.

Bù lại Thìn Dần tương hội, vận trình tình cảm của con giáp này tốt đẹp. Bản mệnh khó có thể nào che giấu được tình yêu. Từ ánh mắt, nụ cười của con giáp này đều hiển hiện rõ rằng mình đang hạnh phúc đến nhường nào.

Những tháng ngày cô đơn, không người chia sẻ tâm tình không còn nữa. Tuổi Thìn đã có người ở bên che chở, an ủi mỗi khi con giáp này thấy buồn, cũng như lắng nghe, chia vui với con giáp này hằng ngày.

Tuổi Tỵ

Ngày Tị Dần Tương Hại, người tuổi Tị có thể sẽ xảy ra va chạm, cãi vã với người khác. Con giáp này không tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp, liên tục gặp những bất đồng quan điểm, gây mất hòa khí. Công việc cũng vì thế mà chững lại, nhiều vấn đề nảy sinh, cần giữ bình tĩnh và cư xử khéo léo hơn kẻo bạn có thể bị khiển trách. Bù lại, những chú Rắn được cát thần Thiên Tài trợ vận, tài lộc thi nhau ào ào đổ về nhà.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đừng đổ tất cả trứng vào một giỏ ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ có thể sai lầm. Hãy phân phối đều tiền bạc của bạn ra theo các cách khác nhau, như thế bạn luôn luôn có sự chủ động cần thiết về tài chính.

Những quyết định liên quan tới tiền bạc của người tuổi Ngọ lúc này rất đáng khen ngợi, có thể một phần là nhờ Thiên Tài. Bạn biết lắng nghe và rút kinh nghiệm từ những sai lầm của bản thân trước đây để có những quyết định khôn ngoan hơn.

Nếu bạn mệt mỏi, căng thẳng thì ngày này phù hợp để giãi bày, tâm sự với một nửa của mình. Nếu có chuyện gì căng thẳng, bạn đừng giấu trong lòng mà hãy nói ra. Dù người ấy không thể giúp gì cho bạn thì chính bạn cũng sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng ngày 24/4/2022 hôm nay, tuổi Mùi nhận được sự giúp đỡ của cát tinh, nhờ thế mà công việc tiến triển thuận lợi, hanh thông hơn nhiều. Bản mệnh phát huy được đúng năng lực của chính mình.

Trong ngày mới hôm nay, con giáp này tìm thấy cơ hội để thể hiện bản thân, sở trường được vận dụng tối đa. Cấp trên khá hài lòng với tinh thần làm việc của tuổi Mùi, có thể sẽ tin tưởng và trao thêm trọng trách cho bản mệnh.



Tuy nhiên Mộc Thổ bất dung, chuyện tình cảm dường như vẫn là điều gì đó hết sức xa vời khi mà con giáp này không biết phải làm thế nào để bày tỏ tình cảm với người với mình thầm thương trộm nhớ.

Tuổi Thân

Cục diện Dần Thân Tương Xung tác động không nhỏ đến mối quan hệ tình cảm của người tuổi Thân trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể sẽ gây ra những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm cá nhân vì những cơn nóng giận thất thường của mình, vô tình nói những lời khiến cho đối phương tổn thương.

Trong công việc, bạn chớ nên chùn bước khi gặp chút thử thách từ nhiệm vụ cấp trên giao phó. Có thể lãnh đạo chỉ muốn thử năng lực hoặc yêu cầu bạn phải đổi mới bản thân và sáng tạo hơn nữa. Hôm nay nhờ có Thiên Ấn che chở nên không phải lo lắng quá, bạn cứ xem đây là cơ hội để thể hiện năng lực và tài năng của mình.

Tuổi Dậu

Hôm nay con giáp tuổi Dậu khó kiểm soát cảm xúc của mình, bạn dễ bị kẻ xấu tác động. Nhưng nếu bạn đủ bình tĩnh sẽ hiểu rằng vấn đề chẳng có gì, có chăng chỉ là người ta suy diễn và buộc tội bạn mà thôi, tốt hơn hết bạn nên tránh động đến luật pháp trong ngày này.

Thiên Ấn hỗ trợ cho tuổi Dậu có những suy nghĩ mới lạ, điều này có thể tạo ra nỗi e dè của tất cả mọi người chứ không riêng gì ai. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để bạn khám phá và trải nghiệm. Đừng ngại ngần dấn thân ngày hôm nay nhé.

Chỉ vì chuyện không vui diễn ra trong ngày mà bạn đã vô duyên vô cơ trút giận lên người thương. Nếu người ấy thông cảm cho bạn thì quả là điều tuyệt vời, bạn nên trân trọng người ấy, cố gắng đối xử tốt với một nửa của mình bạn nhé.

Tuổi Tuất

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 24/4/2022 hôm nay tuổi Tuất dễ vướng họa thị phi. Những lời đồn thổi vô căn cứ có thể khiến uy tín cá nhân của con giáp này trong công việc bị ảnh hưởng, những kế hoạch sắp tới bị ngưng trệ.

Tuổi Tuất cần phải tìm cách để chứng minh sự trong sạch của mình, hãy dùng hành động thực tế thay vì chỉ nói suông. Cây ngay không sợ chết đứng, nếu con giáp này đủ năng lực thì chẳng ai có thể phủ nhận được điều đó.



Bù lại hôm nay quý nhân tam hợp mở đường, se duyên cho người độc thân tìm thấy được một nửa của mình. Sức hút cá nhân của con giáp này tăng lên rõ rệt, dễ dàng có người theo đuổi.

Tuổi Hợi

Được Lục Hợp che chở, các kế hoạch hợp tác làm ăn của tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này đều rất thuận lợi. Thật may mắn vì bạn đã tìm được đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm cho vấn đề chung của hai bên để có thể bắt tay nhau lâu dài. Việc làm ăn suôn sẻ trong thời điểm này đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho bản mệnh.

Cát thần này còn nâng đỡ cho đường tình duyên của mệnh chủ khởi sắc rực rỡ, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân không còn lo không cứ mãi lẻ bóng trong khi bạn bè xung quanh ai cũng có đôi có cặp, bởi hôm nay là đào hoa nở rộ, duyên tình tới tấp sẽ tăng khả năng “thoát ế” của bạn đấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!