Tử vi ngày 7/9: ba con giáp có vận thế sáng bừng, đổi vận giàu sang khiến người khác ghen “đỏ hai mắt”

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 00:00

Ngày 7/9, 3 con giáp sau tài khí bay ngập trời, tiền thu vào tay đếm mãi không hết.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 7/9: ba con giáp có vận thế sáng bừng, đổi vận giàu sang khiến người khác ghen “đỏ hai mắt” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ mạnh mẽ, cương trực, thích trải nghiệm những cái mới, dám làm dám chịu, không sợ bất cứ khó khăn thử thách nào, luôn phấn đấu để là người dẫn đầu trong mọi lĩnh vực. Bắt đầu từ ngày 7/9, người tuổi Ngọ bước vào cục diện Tam Hợp nên vận thế của con giáp này vô cùng thuận lợi, có thể được sự bảo hộ của thái tuế. Sự nghiệp có được sự phát triển mang tính đột phá. Không chỉ có vậy, còn có không ít đại cát tinh xuất hiện trong cung mệnh, khiến người tuổi Ngọ thu được không ít lợi nhuận từ công việc, từ việc kinh doanh, đầu tư.

Tuổi Dậu

Ngũ hành của người tuổi Dậu là Kim, vì thế con giáp này rất có duyên với tiền bạc. Trong công việc, tuổi Dậu là người biết quan tâm, đặt bản thân vào vị trí của đồng nghiệp nên hiểu và cảm thông cho những khó khăn của họ, do đó tuổi Dậu rất được người cùng cơ quan, công ty quý mến, từ đó mà kéo theo quý nhân xuất hiện. Vì vậy càng về sau tài vận của con giáp này rất tốt, sẽ có cơ hội tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý.

Tử vi ngày 7/9: ba con giáp có vận thế sáng bừng, đổi vận giàu sang khiến người khác ghen “đỏ hai mắt” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày 7/9,do gặp đúng thời cơ và được thần phật phù hộ nên người tuổi Dậu sẽ được cất nhắc lên vị trí công việc mới, nếu không là cấp quản lý cao cấp thì cũng là giám đốc. Chính vì vậy thu nhập của con giáp này ngày một tăng lên. Người tuổi Dậu có thể yên tâm về tương lai sáng lạn trước mắt. 

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 7/9: ba con giáp có vận thế sáng bừng, đổi vận giàu sang khiến người khác ghen “đỏ hai mắt” - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân nhiệt tình, phóng khoáng, thường kết giao với rất nhiều bạn bè và cũng rất trọng nghĩa khí, chính vì thế con giáp này luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ khi gặp khó khăn. Thời gian đầu tháng 9, do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Thiên Đức” và “Phúc Tinh” nên vận thế khởi sắc. Không những được quý nhân giúp đỡ, mà còn gặp được vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần người tuổi Thân không bỏ lỡ cơ hội chắc chắn sẽ trở thành người giàu sang.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Những ngày đầu tháng 9 có 3 con giáp xui tận mạng, liên tiếp bị thần xui xẻo bám lấy khiến cho tiền bạc làm tới đâu tiêu tới đó, tài sản đội nón ra đi

Những ngày đầu tháng 9 có 3 con giáp xui tận mạng, liên tiếp bị thần xui xẻo bám lấy khiến cho tiền bạc làm tới đâu tiêu tới đó, tài sản đội nón ra đi

Sang tháng 9 dương, do phạm khắc xung nên vận thế của một số con giáp gặp bất lợi. Vận xui đeo bám, tài vận giảm sút, sức khỏe cũng cần phải chú ý.

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