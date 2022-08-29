Tử vi ngày 29/8 dự đoán: Đúng 12H ngày hôm nay, có 3 con giáp phúc khí dồi dào, ngập tràn may mắn, công việc như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 08:54

Tử vi ngày 29/8 dự đoán, từ 12H ngày hôm nay trở về sau, tử vi dự đoán có 3 con giáp hứng trọn lộc trời, công việc phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 29/8 dự đoán, từ 12H ngày hôm nay, Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tý gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hoặc thù lao xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đây là nguồn động lực để bạn tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Ngoài ra, có một số người có thể nhận được khoản thừa kế từ những người đi trước để lại. Điều bạn cần làm lúc này không phải là ăn chơi hưởng lạc, mà là tìm cơ hội để thể hiện bản thân mình, khiến tài sản trước đó lãi mẹ đẻ lãi con.

Tử vi ngày 29/8 dự đoán: Đúng 12H ngày hôm nay, có 3 con giáp phúc khí dồi dào, ngập tràn may mắn, công việc như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Tử vi ngày 29/8 dự đoán, từ 12H ngày hôm nay, Thiên Tài là dấu hiệu tích cực cho tình hình tài chính của người tuổi Dần. Bạn gặt hái được thành quả xứng đáng vì đã chăm chỉ việc suốt khoảng thời gian vừa qua, trong cả công việc chính và các công việc tay trái.

Một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư dả trong một khoảng thời gian. Hãy có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, tốt nhất là vào các công việc như đầu tư, tiết kiệm để khiến tiền đẻ ra tiền, chứ đừng chỉ tiêu xài hoang phí.

Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm của cả hai người chứ không chỉ của riêng ai.

Tử vi ngày 29/8 dự đoán: Đúng 12H ngày hôm nay, có 3 con giáp phúc khí dồi dào, ngập tràn may mắn, công việc như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách phóng khoáng, thích tự do. Họ tích hợp để làm những công việc có tính chất sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật.

Người tuổi Dậu vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ được người tốt giúp đỡ nồng nhiệt.

Tử vi ngày 29/8 dự đoán, từ 12H ngày hôm nay, vận trình của tuổi Dậu bước sang một trang mới, thuận lợi đủ đường.

Trong thời gian này, tuổi Dậu chỉ cần tập trung vào chuyện làm ăn, nên cẩn trọng về tiền bạc. May mắn sẽ đến dồn dập, giúp bản mệnh ngày một giàu có, sung túc.

Tử vi ngày 29/8 dự đoán: Đúng 12H ngày hôm nay, có 3 con giáp phúc khí dồi dào, ngập tràn may mắn, công việc như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, Thần phật chở che, tiền vàng chật két trong 3 ngày còn lại của tháng 8 (29/8 - 31/8)

3 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, Thần phật chở che, tiền vàng chật két trong 3 ngày còn lại của tháng 8 (29/8 - 31/8)

Theo tử vi con giáp, 3 ngày còn lại của tháng 8 (29/8 -31/8) 3 con giáp này sẽ được chở che tài lộc, mọi việc vô cùng hanh thông, may mắn đều được giúp đỡ từ quý nhân.

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