Tử vi ngày 29/11/2022, Phúc tinh soi sáng, 3 con giáp này may mắn như trúng số độc đắc, kiếm ‘sương sương’ tiền tỷ, ‘nằm bát ăn bát vàng’, tài lộc ‘nảy mầm’ nở hoa, công danh rạng rỡ

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 10:19

Tử vi ngày 29/11/2022, 3 con giáp tài mệnh đầy may mắn, cuộc sống thăng hoa không ngừng.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với tính cách hiền lành, tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh mà chẳng toan tính thiệt hơn. Con giáp tuổi này có tham vọng trong công việc, không chịu an phận thủ thường.

Đàn ông tuổi Tý thường mang ý chí mạnh mẽ, dám làm dám chịu. Trong khi phụ nữ tuổi này lại thông minh, khéo léo, có nhiều người theo đuổi.

Tử vi ngày 29/11/2022, người tuổi Tý luôn bình tĩnh đối mặt với khó khăn. Khi gặp nghịch cảnh, con giáp này không hề nao núng và luôn biết cách tự động viên bản thân và những người xung quanh mình.

Tử vi ngày 29/11/2022, Phúc tinh soi sáng, 3 con giáp này may mắn như trúng số độc đắc, kiếm ‘sương sương’ tiền tỷ, ‘nằm bát ăn bát vàng’, tài lộc ‘nảy mầm’ nở hoa, công danh rạng rỡ - Ảnh 1
Tử vi ngày 29/11/2022, người tuổi Tý luôn bình tĩnh đối mặt với khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh dễ đạt được thành công. Không chỉ gây dựng được sự nghiệp thành công riêng mình, con giáp này còn giúp đỡ được những người xung quanh mình, phúc khí ngày càng dồi dào.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Dậu tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Tử vi ngày 29/11/2022, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Dậu có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tử vi ngày 29/11/2022, Phúc tinh soi sáng, 3 con giáp này may mắn như trúng số độc đắc, kiếm ‘sương sương’ tiền tỷ, ‘nằm bát ăn bát vàng’, tài lộc ‘nảy mầm’ nở hoa, công danh rạng rỡ - Ảnh 2
Tử vi ngày 29/11/2022, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người hiền lành, siêng năng, chịu thương chịu khó và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để có thể gầy dựng cuộc sống viên mãn, sung túc.

Người tuổi Thân sống thật thà, ít than vãn, may mắn đến thì họ nhận, cuộc đời không mấy suôn sẻ thì họ vẫn chấp nhận và vượt qua bằng chính khả năng của mình.

Tử vi ngày 29/11/2022, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Thân sẽ có cơ hội gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Thân gầy dựng sự nghiệp, từ đây thần tài cũng sẽ chiếu cố nồng hậu.

Có thể nói, trong những năm gần đây, năm nay sẽ là năm đầy hy vọng đối với tuổi Thân khi họ có được nhiều điều mà mình không nghĩ đến.

Dự kiến, những tháng cuối năm nếu không giàu có thì cũng có được cuộc sống đủ đầy, không thiếu bất cứ thứ gì.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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