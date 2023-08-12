Tử vi ngày 27/6, 28/6, 29/6 âm lịch, những con giáp sau ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể, may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12/08/2023 10:58

Dưới đây chắc chắn là 3 con giáp may mắn nhất trong ngày 27/6, 28/6, 29/6 âm lịch khi liên tiếp nhận tin vui tiền bạc, thăng quan tiến chức khiến con giáp nào cũng phải ghen tị.

Tuổi Thân

Dự đoán trong ngày 27/6, 28/6, 29/6 âm lịch, người tuổi Thân nên cùng người ấy đi chơi đây đó hoặc đi lễ chùa đầu năm để tình cảm 2 người thêm thân thiết nhé. Không chỉ vậy, tiền bạc lẫn công việc của tuổi Thân vô cùng hanh thông. Đầu năm mở hàng đã thuận lợi, thu về nguồn tiền lớn lại có nhiều hợp đồng kí kết khiến bạn vui không tả nổi.

Cấp trên đang dành hết lời khen ngợi bạn và đang có ý định cất nhắc bạn lên chức. Bạn có thể thử nghiệm vị trí cao hơn trong thời gian vài tháng để chứng minh năng lực của bản thân mình nhé.

Tử vi ngày 27/6, 28/6, 29/6 âm lịch, những con giáp sau ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ chính là 1 trong những con giáp phát tài trong ngày 27/6, 28/6, 29/6 âm lịch. Bản mệnh trông chờ mãi cũng tới lúc Thần Tài ưu ái đến mình, không mất nhiều thời gian tìm kiếm cơ hội tài lộc mà cơ hội tự bay tới tận tay. Con giáp này sẽ khá bận rộn trong lúc những người khác nghỉ ngơi đó. Thu nhập thời điểm này chủ yếu đến từ nghề tay trái, chính vì vậy mà bạn cần phải sắp xếp thời gian thật tốt để có thể nắm bắt được ngay khi cơ hội tới tay mình.

Trong thời gian này, người tuổi Tỵ sẽ may mắn phát tài gặt hái được những cơ hội phát tài tăng lương nhanh chóng. Đây cũng là lúc thuận lợi cho những ai chưa có một nửa của mình bởi trong thời gian sắp tới có thể bạn sẽ tìm thấy ý trung nhân.

Tử vi ngày 27/6, 28/6, 29/6 âm lịch, những con giáp sau ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con giáp cuối cùng may mắn được gọi tên chính là người tuổi Thìn trong ngày 27/6, 28/6, 29/6 âm lịch. Bản mệnh đang có nhiều cơ hội để kiếm tiền bằng nghề tay trái của mình đó. Khó khăn đương nhiên là có, nhưng nếu bản mệnh biết tìm cách khắc phục thì chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua đâu. Con giáp này hãy tận dụng mọi khoảng thời gian mình có để thu tiền về tay nhé.

Bản mệnh nên cân đối thời gian để không lỡ dở bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Đây là lúc mà tài lộc bất ngờ sẽ vượng nhất, con giáp này có thể có được những thứ mà trước giờ bạn chưa từng nghĩ tới. May mắn tài lộc sẽ giúp cho tuổi Thìn làm đâu thắng đó, kể cả là việc bốc thăm trúng thưởng cũng có thể đạt được phần thưởng lớn luôn đó. Quả là vận may kỳ diệu ai cũng mong muốn có được.

Tử vi ngày 27/6, 28/6, 29/6 âm lịch, những con giáp sau ăn lộc trời ban, đếm tiền không xuể, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Dự đoán tháng 8 sắp đến, 3 con giáp giàu có trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở, ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Dự đoán tháng 8 sắp đến, 3 con giáp giàu có trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở, ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Những con giáp sau đây sẽ có cuộc sống đáng mơ ước, tiền tiêu xài không hết, lộc lá đổ đầy nhà vào tháng 8/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 ngày tới tử vi cuối tháng 6 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 31 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 46 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 31 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 46 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn