Trong ngày 29/7, 30/7, 31/7: Vượt mọi rào cản, 3 con giáp đón đầu tài lộc, bước ra cửa là có tiền, sự nghiệp công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 28/07/2023 09:29

Sang ngày 29/7, 30/7, 31/7, tuổi Dậu, Thân, Tỵ có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ. Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thời gian trước gặp chuyện khó khăn, tài vận bị tắc nghẽn nhưng may mắn thay, chỉ cần bước sang ngày 29/7, 30/7, 31/7, Dậu được sao Phúc Tài chiếu rọi, nhờ đó vận may kéo tới, có cơ hội cải biến vận xấu của mình.

Trong thời gian này, vận thế của tuổi Dậu tốt hơn rất nhiều, tài vận đại vượng, nhân duyên cũng rất tốt, có nhiều quý nhân sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ. Tuy vậy, vẫn phải lưu ý sự nghiệp, công việc sẽ gặp tiểu nhân hãm hại, phiền phức kéo đến.

Trong ngày 29/7, 30/7, 31/7: Vượt mọi rào cản, 3 con giáp đón đầu tài lộc, bước ra cửa là có tiền, sự nghiệp công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là những người cực kỳ coi trọng lễ tiết, cũng rất biết hành xử đúng mực, vì vậy thường gây được ấn tượng tốt. Qua ngày 29/7, 30/7, 31/7, quý nhân tới cửa báo tin vui có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ.

Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi. Bên cạnh đó, có lẽ do được tài vận quá tốt, thúc đẩy đường nhân duyên thăng hoa, một số người tuổi Thân sẽ tìm được một nửa trong định mệnh của mình.

Trong ngày 29/7, 30/7, 31/7: Vượt mọi rào cản, 3 con giáp đón đầu tài lộc, bước ra cửa là có tiền, sự nghiệp công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh cơ trí, thiên phú dị bẩm, rất có năng lực, làm việc luôn tự thân vận động, tự học hỏi thêm. Qua ngày 29/7, 30/7, 31/7, tuổi Tỵ được thần may mắn ưu ái, tài vận như thủy triểu dâng lên, gặp thêm được những nhân duyên tốt vô cùng.

Nhờ được trợ giúp nhiều mà đường tài vận của con giáp suôn sẻ. Dù là nghề tay trái hay nghề tay phải đều có bội thu, phú quý tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến. Làm chuyện gì trong thời gian này cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió, thăng chức tăng lương.

Trong ngày 29/7, 30/7, 31/7: Vượt mọi rào cản, 3 con giáp đón đầu tài lộc, bước ra cửa là có tiền, sự nghiệp công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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