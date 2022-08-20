Tử vi ngày 22/8/2022: Top 3 con giáp tài giỏi hơn người, tài lộc theo chân, phú quý phát tài, tiền nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 20:38

3 con giáp này giàu có lên đời trong ngày 22/8/2022.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 22/8/2022, được các sao tốt chiếu mệnh phù hộ, tài lộc của tuổi Mùi càng hanh thông, cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Mùi nên tin tưởng rằng nỗ lực của mình sẽ luôn được đền đáp.

Tuy nhiên, những người tuổi Mùi cần biết trân trọng thành quả lao động, chi tiêu hợp lý và đề cao cảnh giác với chuyện tiền bạc. Đừng nên tin những lời ngon ngọt để bị lừa, sa vào cạm bẫy, nếu không cẩn thận thì tất cả sự cần cù làm việc trong nhiều năm sẽ bị hủy hoại và cơ hội làm giàu sẽ bị bỏ lỡ.

 

Tử vi ngày 22/8/2022: Top 3 con giáp tài giỏi hơn người, tài lộc theo chân, phú quý phát tài, tiền nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Theo tử vi ngày 22/8/2022, được các sao tốt chiếu mệnh phù hộ, tài lộc của tuổi Mùi càng hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất tài giỏi và siêng năng. Trong công việc, họ thể hiện mình là người nghiêm túc, cầu tiến. Người tuổi này sống tự lập, không thích nhờ vả người khác.

Tử vi ngày 22/8/2022 có nói, con giáp tuổi Dậu nhận điềm báo may mắn. Họ có năng lực vững vàng lại được quý nhân che chở nên phúc khí tràn đầy. Con giáp may mắn này sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và cần sẵn sàng cho những chuyến đi công tác xa.

Tuổi Tuất

Thời gian vừa qua có thể coi là bước chạy đà và thử nghiệm để tìm ra lối đi phù hợp nhất cho người tuổi Tuất. Vậy nên trong tháng 5 Âm lịch, con giáp tuổi Tuất sẽ có những thay đổi ngoạn mục khi đã hoạch định chính xác kế hoạch phát triển năm Nhâm Dần này.

Theo tử vi 12 con giáp, những thay đổi đáng mong chờ đang đến với Tuất. Sự nghiệp trong giai đoạn này sau cùng cũng tìm được lối thoát. Đặc biệt, trong ngày 22/8/2022, tài vận của tuổi Tuất được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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