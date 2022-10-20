Ngày 21/10 sẽ có 3 con giáp gặp được may mắn, thậm chí tìm được cơ hội đổi đời, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ là mọi thứ sẽ thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Thân Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thân tính tình cởi mở, lạc quan, thích kết bạn với mọi người. Trong công việc, họ là người chăm chỉ, có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp tuổi Thân là đôi khi họ tỏ ra bảo thủ, cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý trái chiều từ người khác. Sửa đổi nhược điểm này, con giáp tuổi Thân ngày một vươn xa trong công việc. Ảnh minh họa: Internet Ngày 21/10, con giáp tuổi này tình cờ thần linh phù trợ giúp cho vận khí của họ tăng cao. Con giáp này nhận được nhiều cơ may phát tài. Họ đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được cấp trên trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng. Cơ hội đến nhiều nhưng người tuổi Thân cần cẩn trọng, đề phòng kẻ gian lừa gạt, lật lọng.

Tuổi Dần Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dần khá liều lĩnh, họ chấp nhận mọi khó khăn thử thách để có thể xây dựng mọi thứ thật hoàn hảo như mong muốn. Ảnh minh họa: Internet Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, bên cạnh đó họ cũng không tự mãn mà ngày càng tiếp tục phát huy thế mạnh. Ngày trước tuổi Dần đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, thậm chí có lúc lâm vào hoàn cảnh bế tắc, nhưng ngày này của họ bất ngờ lội ngược dòng, mọi khó khăn gian truân đều được cải thiện đáng kể. Điều đáng nói, tuổi Dần sẽ gặp được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Tuổi Mão Là một trong những con giáp có vẻ bề ngoài mềm mại, nhẹ nhàng, thậm chí là hơi yếu đuối, song tuổi Mão lại sở hữu một nội tâm cứng cỏi, không dễ đầu hàng nghịch cảnh, và đây cũng là 1 trong những yếu tố giúp họ đạt được thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều lúc tuổi Mão được đánh giá là khá "cứng đầu", dễ khiến mối quan hệ của họ với những người khác trở nên căng thẳng. Ảnh minh họa: Internet Song như người ta vẫn nói "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai", tử vi học ngày 21/10 sẽ là sự khởi đầu mới cho 1 giai đoạn "may mắn hết phần người khác" cho tuổi Mão, với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt chưa từng có, giúp họ xây dựng cho mình 1 sự nghiệp vững chắc với nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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