Tử vi ngày 19 - 22/5, những con giáp này vận trình khởi sắc, tiền tài thu về tay, mọi sự tốt lành, cực kì sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 18/05/2022 19:36

Tử vi dự đoán 4 ngày tới, vận trình khởi sắc, sự nghiệp lên hương, tiền tài về tay, vạn điều tốt lành, hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Thìn

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thìn trong 4 ngày tới vô cùng thuận lợi nhờ được Tam Hợp che chở, kéo theo tài lộc dồi dào. Có quý nhân hào phóng trợ lực nên bản mệnh có thể lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị sẵn sàng, đợi dịp tốt là bắt tay vào hành động.

Tình duyên, 2 bạn có tranh chấp nhỏ. Nếu vấn đề phát sinh có thể giải quyết một cách êm đẹp thì mối quan hệ sẽ tốt dần lên.

Công việc, Thìn siêng năng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao nhưng lại là người không nổi bật trong mắt lãnh đạo. Bạn cần biết cách thể hiện những việc đã làm được để tạo ấn tượng với cấp trên.

Tài vận, sắp tới bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp bất ngờ từ công ty, thu nhập vì thế mà tăng lên.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 6, 18

Tử vi ngày 19 - 22/5, những con giáp này vận trình khởi sắc, tiền tài thu về tay, mọi sự tốt lành, cực kì sung túc viên mãn - Ảnh 1
Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thìn trong 4 ngày tới vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được Chính Ấn hỗ trợ nên công việc nhờ thế mà cũng suôn sẻ và ổn định hơn nhiều lần so với bình thường. Tuy nhiên, cần tìm những ý tưởng mới để tránh nhàm chán, dẫn đến bỏ việc.

Trong tình cảm, đường tình duyên nở rộ với bạn, tình cảm gia đình cũng thăng hoa. Tình duyên, khi gặp người khác phái thích mình, bạn lại ngại bày tỏ suy nghĩ thật của bản thân.

Công việc, bạn hoàn thành công việc của bản thân nhưng đề phòng hành động xấu của đồng nghiệp. Nếu không xử lý được, bạn có thể chuốc lấy rắc rối.

Tài vận, bạn sẽ thu được nhiều tiền khi tham gia kinh doanh online nhưng đừng quá tham lam.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn: 1, 27

Tử vi ngày 19 - 22/5, những con giáp này vận trình khởi sắc, tiền tài thu về tay, mọi sự tốt lành, cực kì sung túc viên mãn - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ được Chính Ấn hỗ trợ nên công việc nhờ thế mà cũng suôn sẻ và ổn định hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

4 ngày tới có vẻ sẽ là một ngày tốt đẹp với những người tuổi Mùi. Quý nhân Tam Hội dành cho con giáp này những mối nhân duyên bất ngờ, người độc thân nhân cơ hội này có thể để cải thiện vận trình tình cảm của mình.

Tình cảm của bạn thăng hoa, trở thành động lực cho bạn làm việc, phát triển bản thân. Tuy nhiên, sức khoẻ của bạn không được tốt, nên lưu ý vấn đề dạ dày.

Sự nghiệp của bạn có dấu hiệu thăng hoa. Sự năng nổ sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành tích và cấp trên nhắm bạn cho vị trí quản lý. Cần cẩn trọng chuyện tài chính, tránh cho người khác vay tiền.

Tài vận, tiền bạc tích luỹ ngày càng nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Con số may mắn: 3, 4

Tử vi ngày 19 - 22/5, những con giáp này vận trình khởi sắc, tiền tài thu về tay, mọi sự tốt lành, cực kì sung túc viên mãn - Ảnh 3
4 ngày tới có vẻ sẽ là một ngày tốt đẹp với những người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi dự đoán cuối tháng 5/2022: Những con giáp này thuận lợi như 'cá gặp nước', cầu được ước thấy, vận trình sự nghiệp hanh thông, đường tình nở hoa đỏ thắm

Tử vi dự đoán cuối tháng 5/2022: Những con giáp này thuận lợi như 'cá gặp nước', cầu được ước thấy, vận trình sự nghiệp hanh thông, đường tình nở hoa đỏ thắm

Tử vi dự đoán cuối tháng 5 này, những con giáp sau làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, cầu được ước thấy, phú quý tràn đầy, may mắn hạnh phúc không ai bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 24 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 26 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 1 giờ 24 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm