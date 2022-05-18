Tử vi ngày 19 - 22/5, những con giáp này vận trình khởi sắc, tiền tài thu về tay, mọi sự tốt lành, cực kì sung túc viên mãn

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thìn trong 4 ngày tới vô cùng thuận lợi nhờ được Tam Hợp che chở, kéo theo tài lộc dồi dào. Có quý nhân hào phóng trợ lực nên bản mệnh có thể lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị sẵn sàng, đợi dịp tốt là bắt tay vào hành động.

Công việc, Thìn siêng năng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao nhưng lại là người không nổi bật trong mắt lãnh đạo. Bạn cần biết cách thể hiện những việc đã làm được để tạo ấn tượng với cấp trên.

Tình duyên, 2 bạn có tranh chấp nhỏ. Nếu vấn đề phát sinh có thể giải quyết một cách êm đẹp thì mối quan hệ sẽ tốt dần lên.

Tài vận, sắp tới bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp bất ngờ từ công ty, thu nhập vì thế mà tăng lên.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 6, 18

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thìn trong 4 ngày tới vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được Chính Ấn hỗ trợ nên công việc nhờ thế mà cũng suôn sẻ và ổn định hơn nhiều lần so với bình thường. Tuy nhiên, cần tìm những ý tưởng mới để tránh nhàm chán, dẫn đến bỏ việc.

Trong tình cảm, đường tình duyên nở rộ với bạn, tình cảm gia đình cũng thăng hoa. Tình duyên, khi gặp người khác phái thích mình, bạn lại ngại bày tỏ suy nghĩ thật của bản thân.

Công việc, bạn hoàn thành công việc của bản thân nhưng đề phòng hành động xấu của đồng nghiệp. Nếu không xử lý được, bạn có thể chuốc lấy rắc rối.

Tài vận, bạn sẽ thu được nhiều tiền khi tham gia kinh doanh online nhưng đừng quá tham lam.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn: 1, 27

Người tuổi Ngọ được Chính Ấn hỗ trợ nên công việc nhờ thế mà cũng suôn sẻ và ổn định hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

4 ngày tới có vẻ sẽ là một ngày tốt đẹp với những người tuổi Mùi. Quý nhân Tam Hội dành cho con giáp này những mối nhân duyên bất ngờ, người độc thân nhân cơ hội này có thể để cải thiện vận trình tình cảm của mình.

Tình cảm của bạn thăng hoa, trở thành động lực cho bạn làm việc, phát triển bản thân. Tuy nhiên, sức khoẻ của bạn không được tốt, nên lưu ý vấn đề dạ dày.

Sự nghiệp của bạn có dấu hiệu thăng hoa. Sự năng nổ sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành tích và cấp trên nhắm bạn cho vị trí quản lý. Cần cẩn trọng chuyện tài chính, tránh cho người khác vay tiền.

Tài vận, tiền bạc tích luỹ ngày càng nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Con số may mắn: 3, 4

4 ngày tới có vẻ sẽ là một ngày tốt đẹp với những người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo